ДНР планирует обсудить в Минске вопрос открытия новых КПП в Донбассе

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов . Архивное фото

Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов

ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил о намерении на ближайших встречах в Минске обсудить открытие новых КПП через линию соприкосновения в Донбассе

Он пояснил, что на сегодняшний день в ДНР действуют четыре КПП, которые пропускают ежедневно до 30 тысяч мирных жителей, в то время как в самопровозглашенной ЛНР на данный момент функционирует лишь один пункт пропуска – Станица Луганская, где пропускная способность в разы ниже.

"Соответственно, на ближайших встречах в Минске в первую очередь будет рассматриваться открытие новых КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда - ред.) в Луганской народной республике. При открытии новых КПВВ наряду с безопасностью важным фактором выступает логистика перемещения через линию соприкосновения, а сам факт открытия КПВВ также будет влиять на ситуацию с безопасностью в этом районе", - сказал Якубов журналистам.

Кроме того, он отметил важность открытия новых КПП между ДНР и подконтрольной Киеву территорией Донецкой области Украины.

"В этом контексте у нас есть предложение по созданию дополнительных КПВВ через линию соприкосновения между ДНР и территорией, временно подконтрольной Украине. Это позволит комплексно решить вопрос создания безопасной обстановки, снизит эскалацию в отдельно взятых районах и существенно снимет нагрузку с уже работающих КПВВ", - сказал руководитель представительства ДНР в СЦКК.