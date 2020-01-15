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ДНР планирует обсудить в Минске вопрос открытия новых КПП в Донбассе
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РИА Новости

ДНР планирует обсудить в Минске вопрос открытия новых КПП в Донбассе

18:11 15.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРуководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов . Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил о намерении на ближайших встречах в Минске обсудить открытие новых КПП через линию соприкосновения в Донбассе.
Он пояснил, что на сегодняшний день в ДНР действуют четыре КПП, которые пропускают ежедневно до 30 тысяч мирных жителей, в то время как в самопровозглашенной ЛНР на данный момент функционирует лишь один пункт пропуска – Станица Луганская, где пропускная способность в разы ниже.
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"Соответственно, на ближайших встречах в Минске в первую очередь будет рассматриваться открытие новых КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда - ред.) в Луганской народной республике. При открытии новых КПВВ наряду с безопасностью важным фактором выступает логистика перемещения через линию соприкосновения, а сам факт открытия КПВВ также будет влиять на ситуацию с безопасностью в этом районе", - сказал Якубов журналистам.
Кроме того, он отметил важность открытия новых КПП между ДНР и подконтрольной Киеву территорией Донецкой области Украины.
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"В этом контексте у нас есть предложение по созданию дополнительных КПВВ через линию соприкосновения между ДНР и территорией, временно подконтрольной Украине. Это позволит комплексно решить вопрос создания безопасной обстановки, снизит эскалацию в отдельно взятых районах и существенно снимет нагрузку с уже работающих КПВВ", - сказал руководитель представительства ДНР в СЦКК.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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