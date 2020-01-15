Реакция министров на отставку правительства попала на видео

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Опубликовано видео объявления премьер-министром Дмитрием Медведевым об уходе правительства в отставку. Как видно на кадрах, министры восприняли известие спокойно.
На встрече с президентом Владимиром Путиным глава кабмина отметил, что в послании к Федеральному собранию российский лидер предложил ряд фундаментальных изменений в Конституцию, на фоне которых правительству следует "предоставить президенту возможность принимать все необходимые для этого решения".
В ответ Путин поблагодарил министров за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования правительства в новом составе. Также президент предложил Медведеву занять еще не созданную должность заместителя председатель Совбеза, где тот сможет заняться темами обороноспособности и безопасности.
Ранее в послании российскому парламенту Путин предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, что серьезно изменит политическую систему, но в то же время сделает более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью.
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