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Отставка правительства России
2020-01-15T21:07+0300
https://ria.ru/20200115/1563463494.html
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
https://cdn21.img.ria.ru/images/156346/55/1563465580_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_f06cf6b15cc3463cdb9a95def02f4e52.jpg
РИА Новости

Реакция министров на отставку правительства попала на видео

18:10 15.01.2020 (обновлено: 21:07 15.01.2020)
724269
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Опубликовано видео объявления премьер-министром Дмитрием Медведевым об уходе правительства в отставку. Как видно на кадрах, министры восприняли известие спокойно.
На встрече с президентом Владимиром Путиным глава кабмина отметил, что в послании к Федеральному собранию российский лидер предложил ряд фундаментальных изменений в Конституцию, на фоне которых правительству следует "предоставить президенту возможность принимать все необходимые для этого решения".
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В ответ Путин поблагодарил министров за работу и попросил их исполнять свои обязанности до формирования правительства в новом составе. Также президент предложил Медведеву занять еще не созданную должность заместителя председатель Совбеза, где тот сможет заняться темами обороноспособности и безопасности.
Ранее в послании российскому парламенту Путин предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра, что серьезно изменит политическую систему, но в то же время сделает более эффективным взаимодействие между представительной и исполнительной властью.
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Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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Будем реалистами, в связи с этим есть три варианта, и все они плохие: 1) Оставят плюс-минус тех же, уберут совсем уж конченных "профессионалов" типа Орешкина и Мутко 2) Поменяют на других, но по смыслу таких же, если не хуже: Грызловы, Кириенки, Волошины, имя им легион 3) Посадят особо не запятнавших себя людей из второго эшелона, но слабых и подконтрольных, а де-факто рулить будут те же
15 января, 20:54
Алексей Певный
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Вот гарантия 99%,что в 2024 будут два основных кандидата - Путин и Медведев. Интересно,кого же "народ" "выберет" ? ;)
15 января, 21:04
Александр Филин
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