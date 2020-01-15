В Забайкалье до конца года планируют создать 1,5 тысячи мест в яслях

"Мы в прошлом году запустили около 16 яслей, создали более 600 мест. Сейчас завершаем и весной запустим еще 17 яслей на еще более 600 мест. И в течение года запустим яслей на 900 мест. В этом году мы начнем строить детские сады. Два детских сада мы уже строим, планируем их запустить в этом году. В следующем году мы должны строить 17 детских садов по краю", - сказал он.