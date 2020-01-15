Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T18:02+0300
https://ria.ru/20200115/1563463143.html
В Оренбургской области планируют построить 25 ФАПов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155847/27/1558472777_0:163:2856:1769_1036x0_80_0_0_8f3839837abf22bbbcc639d993295229.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области планируют построить 25 ФАПов

18:02 15.01.2020
252
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
УФА, 15 янв – РИА Новости. Власти Оренбуржья планируют открыть 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в области, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в России нужно до конца года, Общероссийский народный фронт должен взять под контроль их модернизацию.
Ежегодное послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Вчера, 16:13Послание президента России Федеральному собранию
В Крыму за два года построят более 200 новых ФАПов и амбулаторий
По словам Паслера, "по многим показателям в Оренбуржье наметилась позитивная динамика, и это касается как развития высокотехнологичной медицины и внедрения бережливых технологий, так и обеспечения кадрами и развития сельской медпомощи".
"В 2019 году Оренбургская область, мы построили 12 фельдшерско-акушерских пунктов, девять из них – из регионального бюджета. В проектировании на будущее еще 25 ФАПов. Мы подготовили программу модернизации первичного звена медпомощи, в которую вошло больше 50 медицинских учреждений", - цитирует пресс-служба губернатора заявление Паслера.
300000
Обсудить 0
Послание президента России Федеральному собраниюДенис ПаслерВладимир ПутинОренбургская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Новгородская область активизирует строительство яслей в регионе
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Зюганов считает, что отставка правительства назрела еще в прошлом году
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Пропавшую в Чебоксарах неделю назад 14-летнюю девочку нашли мертвой
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации
Чубайс рассказал о нацпроекте "Цифровая экономика"
Посольство РФ в Таллине
Посольство в Эстонии начало прием заявок на бесплатное обучение в РФ
Михаил Мурашко
Росздравнадзор оценил отмену наказания врачей за утрату наркопрепарата
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Эксперт назвал возможную цель смены российского правительства
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков
Депутат Лысаков прокомментировал отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
В Забайкалье до конца года планируют создать 1,5 тысячи мест в яслях
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
Лента новостейМолния