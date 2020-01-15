В Оренбургской области планируют построить 25 ФАПов

УФА, 15 янв – РИА Новости. Власти Оренбуржья планируют открыть 25 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в области, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду заявил, что завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в России нужно до конца года, Общероссийский народный фронт должен взять под контроль их модернизацию.
По словам Паслера, "по многим показателям в Оренбуржье наметилась позитивная динамика, и это касается как развития высокотехнологичной медицины и внедрения бережливых технологий, так и обеспечения кадрами и развития сельской медпомощи".
"В 2019 году Оренбургская область, мы построили 12 фельдшерско-акушерских пунктов, девять из них – из регионального бюджета. В проектировании на будущее еще 25 ФАПов. Мы подготовили программу модернизации первичного звена медпомощи, в которую вошло больше 50 медицинских учреждений", - цитирует пресс-служба губернатора заявление Паслера.