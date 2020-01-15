В Оренбургской области планируют построить 25 ФАПов

"В 2019 году Оренбургская область, мы построили 12 фельдшерско-акушерских пунктов, девять из них – из регионального бюджета. В проектировании на будущее еще 25 ФАПов. Мы подготовили программу модернизации первичного звена медпомощи, в которую вошло больше 50 медицинских учреждений", - цитирует пресс-служба губернатора заявление Паслера.