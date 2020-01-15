Зюганов считает, что отставка правительства назрела еще в прошлом году

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что отставка правительства России назрела еще в прошлом году.
"Я считаю, что эта идея давно перезрела, ее надо было корректировать еще в прошлом году", - заявил он журналистам, говоря о решении кабмина уйти в отставку.
Говоря о кандидатуре нового премьер-министра, Зюганов подчеркнул, что этот вопрос требует тщательных консультаций, чтобы найти хорошего кандидата, однако если на эту должность предложат нынешнего главу Счетной палаты Алексея Кудрина - "это будет худший вариант".