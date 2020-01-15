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Отставка правительства России
2020-01-15T18:01+0300
https://ria.ru/20200115/1563463050.html
Зюганов считает, что отставка правительства назрела еще в прошлом году
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РИА Новости

Зюганов считает, что отставка правительства назрела еще в прошлом году

18:01 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
 Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что отставка правительства России назрела еще в прошлом году.
"Я считаю, что эта идея давно перезрела, ее надо было корректировать еще в прошлом году", - заявил он журналистам, говоря о решении кабмина уйти в отставку.
Говоря о кандидатуре нового премьер-министра, Зюганов подчеркнул, что этот вопрос требует тщательных консультаций, чтобы найти хорошего кандидата, однако если на эту должность предложат нынешнего главу Счетной палаты Алексея Кудрина - "это будет худший вариант".
Члены кабинета министров на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Вчера, 17:38Сказано в эфире
"Смена формата". Политолог прокомментировал отставку правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik дал свою оценку этому событию.
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Отставка правительства РоссииАлексей КудринКПРФПравительство РФГеннадий ЗюгановРоссияПолитика
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