Кокошин считает появление новой должности в Совбезе оправданным

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Появление должности заместителя председателя Совета безопасности РФ оправдано с точки зрения необходимости решения вопросов не только военного характера, но и экономических, внутриполитических, социальных и научно-технических, заявил РИА Новости в среду бывший (1998 год) секретарь Совбеза РФ Андрей Кокошин.
Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, предложив ему новый пост - заместителя председателя Совета Безопасности РФ.
"В соответствии с законодательством, Совет безопасности РФ имеет широкие полномочия. Президент, как председатель Совбеза, ставит на обсуждение вопросы не только военного характера, внешней политики и безопасности, но и внутриполитические вопросы, социальные, социально-экономические и научно-технические", - сказал Кокошин.
Он подчеркнул, что для введения новой должности вносить изменения в Конституцию не надо.