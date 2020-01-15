Кокошин считает появление новой должности в Совбезе оправданным

"В соответствии с законодательством, Совет безопасности РФ имеет широкие полномочия. Президент, как председатель Совбеза, ставит на обсуждение вопросы не только военного характера, внешней политики и безопасности, но и внутриполитические вопросы, социальные, социально-экономические и научно-технические", - сказал Кокошин.