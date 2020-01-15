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Отставка правительства России
2020-01-15T18:20+0300
https://ria.ru/20200115/1563463025.html
Кокошин считает появление новой должности в Совбезе оправданным
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РИА Новости

Кокошин считает появление новой должности в Совбезе оправданным

18:00 15.01.2020 (обновлено: 18:20 15.01.2020)
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© Фото : из личного архиваБывший секретарь Совета Безопасности РФ Андрей Кокошин
Бывший секретарь Совета Безопасности РФ Андрей Кокошин
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Появление должности заместителя председателя Совета безопасности РФ оправдано с точки зрения необходимости решения вопросов не только военного характера, но и экономических, внутриполитических, социальных и научно-технических, заявил РИА Новости в среду бывший (1998 год) секретарь Совбеза РФ Андрей Кокошин.
Ранее президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, предложив ему новый пост - заместителя председателя Совета Безопасности РФ.
"В соответствии с законодательством, Совет безопасности РФ имеет широкие полномочия. Президент, как председатель Совбеза, ставит на обсуждение вопросы не только военного характера, внешней политики и безопасности, но и внутриполитические вопросы, социальные, социально-экономические и научно-технические", - сказал Кокошин.
Он подчеркнул, что для введения новой должности вносить изменения в Конституцию не надо.
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Вчера, 17:11Отставка правительства России
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Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевСовет Безопасности РФАндрей КокошинВладимир ПутинПолитика
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