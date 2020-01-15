Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T18:00+0300
https://ria.ru/20200115/1563462948.html
Росздравнадзор оценил отмену наказания врачей за утрату наркопрепарата
https://cdn23.img.ria.ru/images/149415/89/1494158994_0:116:2682:1624_1036x0_80_0_0_1fc1ad525a3cd51d0bad310ab752ec73.jpg
РИА Новости

Росздравнадзор оценил отмену наказания врачей за утрату наркопрепарата

17:59 15.01.2020 (обновлено: 18:00 15.01.2020)
278
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Росздравнадзор считает правильным освобождение медицинских работников от уголовной ответственности за утрату наркотических средств, заявил журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, неумышленно допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин
13 января, 14:30
Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
"Это правильно, врач должен работать в комфортном поле... но при этом он должен соблюдать законодательство", - сказал Мурашко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Гайдаровского форума, проводимого РАНХиГС.
Мурашко также отметил, что это не увеличит количество преступлений, связанных с потерей врачами препаратов, содержащих наркотические вещества.
200000
Обсудить 0
Здоровье - ОбществоРосздравнадзорВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
Зюганов считает, что отставка правительства назрела еще в прошлом году
Бывший секретарь Совета Безопасности РФ Андрей Кокошин
Кокошин считает появление новой должности в Совбезе оправданным
Посольство РФ в Таллине
Посольство в Эстонии начало прием заявок на бесплатное обучение в РФ
Обучение студентов-медиков
В ГД прокомментировали предложение Путина о целевом приеме в медвузы
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков
Депутат Лысаков прокомментировал отставку правительства
Московский метрополитен
В Москве пьяный мужчина спустился на пути на станции "Боровицкая"
Оборудование для прачечных
Ученые рассказали, как сохранить одежду при стирке
Арестован мужчина, подозреваемый в убийстве полуторагодовалой дочери
Жителя Вологодской области арестовали по подозрению в убийстве дочери
Председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов
В Госдуме оценили идею о ежегодном увеличении бюджетных мест в вузах
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Несогласованная акция в Москве. 27 июля 2019
С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей
Статуэтка богини правосудия Фемиды
Суд оставил без изменений приговор в отношении экс-замдиректора ФСИН
Первоклассники в столовой на обеде в одной из школ
В Петербурге треть младшеклассников уже обеспечили бесплатным питанием
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
В Оренбургской области планируют построить 25 ФАПов
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
Лента новостейМолния