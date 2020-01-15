Росздравнадзор оценил отмену наказания врачей за утрату наркопрепарата

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Росздравнадзор считает правильным освобождение медицинских работников от уголовной ответственности за утрату наркотических средств, заявил журналистам глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, неумышленно допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
"Это правильно, врач должен работать в комфортном поле... но при этом он должен соблюдать законодательство", - сказал Мурашко, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Гайдаровского форума, проводимого РАНХиГС.
Мурашко также отметил, что это не увеличит количество преступлений, связанных с потерей врачами препаратов, содержащих наркотические вещества.