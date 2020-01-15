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Жителя Вологодской области арестовали по подозрению в убийстве дочери
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РИА Новости

Жителя Вологодской области арестовали по подозрению в убийстве дочери

17:56 15.01.2020 (обновлено: 18:19 15.01.2020)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв - РИА Новости. Суд в Вологодской области арестовал 28-летнего мужчину по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в понедельник в автомашине у проходной хлебозавода в Вологде было обнаружено тело ребенка с кровоподтеками и ссадинами, что стало причиной возбуждения уголовного дела по статье "убийство малолетнего". Как установило следствие, умершего ребенка в Вологду привез отец из села Шуйское Междуреченского района, где проживает их семья. Мужчина был задержан по подозрению в причинении дочери смертельных травм. По версии следствия, 11 января мужчина, будучи пьяным, ударил ребенка по голове, после чего ушел из дома. После того, как жена сообщила ему о смерти дочери, он забрал ее тело для того, чтобы отвезти в Вологду якобы для проведения экспертизы.
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"Следователи ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему жителю села Шуйское Междуреченского района, задержанному по подозрению в совершении преступления. Суд согласился с доводами следствия и принял решение об аресте подозреваемого на период предварительного расследования на два месяца, по 12 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы, в том числе телесных повреждений, обнаруженных у матери ребенка, а также обследование четырех несовершеннолетних детей в семье. Проверяются условия их жизни и воспитания.
Также следователями проводится процессуальная проверка в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает следственное управление.
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