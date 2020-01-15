Жителя Вологодской области арестовали по подозрению в убийстве дочери

"Следователи ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 28-летнему жителю села Шуйское Междуреченского района, задержанному по подозрению в совершении преступления. Суд согласился с доводами следствия и принял решение об аресте подозреваемого на период предварительного расследования на два месяца, по 12 марта 2020 года", - говорится в сообщении.