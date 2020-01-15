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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T17:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563462494.html
Вологодский губернатор рассказал о реализации части инициатив Путина
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РИА Новости

Вологодский губернатор рассказал о реализации части инициатив Путина

17:51 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заявил, что часть предложений главы государства в социальной сфере регион уже выполняет, к примеру, есть проект социальных контрактов с семьями в сложной ситуации.
Путин в послании Федеральному Собранию в среду объявил ряд важных мер для решения демографической проблемы в стране: в частности, предлагается увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца, ввести новые пособия на детей, обеспечить всех школьников в России до четвертого класса бесплатным горячим питанием.
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"Как губернатор я получил колоссальное удовлетворение от всех социальных инициатив и по возвращении в регион вместе со своими коллегами сразу начну работать над их исполнением", - сказал Кувшинников, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.
Он отметил, что ряд предложений главы государства в социальной сфере уже реализуется в Вологодской области. "Послание президента еще раз подтвердило, что стратегия развития региона до 2030 года, утвержденная в октябре 2016 года, абсолютно правильная… В стабилизации демографической ситуации регион сделал конкретные шаги, направленные на поддержку многодетных семей, льготной ипотеки и других инициатив", - заявил Кувшинников.
В качестве примера он привел опыт Вологодской области по реализации проекта социальных контрактов с семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. Объем финансирования из областного бюджета этой меры социальной поддержки составляет 40 миллионов рублей в год.
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