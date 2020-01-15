Вологодский губернатор рассказал о реализации части инициатив Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников , комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, заявил, что часть предложений главы государства в социальной сфере регион уже выполняет, к примеру, есть проект социальных контрактов с семьями в сложной ситуации.

Путин в послании Федеральному Собранию в среду объявил ряд важных мер для решения демографической проблемы в стране: в частности, предлагается увеличить материнский капитал, причем выплачивать его уже после рождения первенца, ввести новые пособия на детей, обеспечить всех школьников в России до четвертого класса бесплатным горячим питанием.

"Как губернатор я получил колоссальное удовлетворение от всех социальных инициатив и по возвращении в регион вместе со своими коллегами сразу начну работать над их исполнением", - сказал Кувшинников, слова которого приводит пресс-служба областного правительства.

Он отметил, что ряд предложений главы государства в социальной сфере уже реализуется в Вологодской области. "Послание президента еще раз подтвердило, что стратегия развития региона до 2030 года, утвержденная в октябре 2016 года, абсолютно правильная… В стабилизации демографической ситуации регион сделал конкретные шаги, направленные на поддержку многодетных семей, льготной ипотеки и других инициатив", - заявил Кувшинников.