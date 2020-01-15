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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T18:13+0300
https://ria.ru/20200115/1563462444.html
На Чукотке уже реализуют предложение Путина о питании для школьников
https://cdn23.img.ria.ru/images/155254/39/1552543917_0:87:2968:1757_1036x0_80_0_0_6d9bac703eb114498689fe6c6ba9f85e.jpg
РИА Новости

На Чукотке уже реализуют предложение Путина о питании для школьников

17:50 15.01.2020 (обновлено: 18:13 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием положительно скажется на здоровье детей, такая инициатива уже 12 лет реализуется на Чукотке, сообщил глава региона Роман Копин.
Все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он отметил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
"Губернатор Чукотского автономного округа отметил, что на Чукотке эта инициатива уже реализуется 12 лет", - говорится в сообщении правительства региона.
По мнению Копина, инициатива президента важна для всех детей в стране, поскольку она положительно скажется на здоровье ребят, которые большую часть времени проводят в школе.
"Сейчас на Чукотке во всех общеобразовательных учреждениях для учащихся 1-4 классов и старше сформированы комфортные условия для обучения. Мы заботимся о наших школьниках и следим за тем, чтобы горячие завтраки были качественным. Причем родители могут сами контролировать детское меню", - сказал глава региона.
Также отмечается, что правительство Чукотки совместно с общественниками обсудит и сформулирует план работы по реализации послания президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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Вчера, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюЧукоткаРоман КопинВладимир ПутинОбщество
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