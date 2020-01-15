На Чукотке уже реализуют предложение Путина о питании для школьников

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием положительно скажется на здоровье детей, такая инициатива уже 12 лет реализуется на Чукотке, сообщил глава региона Роман Копин.
Все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он отметил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
"Губернатор Чукотского автономного округа отметил, что на Чукотке эта инициатива уже реализуется 12 лет", - говорится в сообщении правительства региона.
По мнению Копина, инициатива президента важна для всех детей в стране, поскольку она положительно скажется на здоровье ребят, которые большую часть времени проводят в школе.
"Сейчас на Чукотке во всех общеобразовательных учреждениях для учащихся 1-4 классов и старше сформированы комфортные условия для обучения. Мы заботимся о наших школьниках и следим за тем, чтобы горячие завтраки были качественным. Причем родители могут сами контролировать детское меню", - сказал глава региона.
Также отмечается, что правительство Чукотки совместно с общественниками обсудит и сформулирует план работы по реализации послания президента РФ.