На Чукотке уже реализуют предложение Путина о питании для школьников

ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием положительно скажется на здоровье детей, такая инициатива уже 12 лет реализуется на Обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием положительно скажется на здоровье детей, такая инициатива уже 12 лет реализуется на Чукотке , сообщил глава региона Роман Копин

Все школьники начальных классов в России будут обеспечены бесплатным горячим питанием, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию . Он отметил, что бесплатное горячее питание школьники начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.

"Губернатор Чукотского автономного округа отметил, что на Чукотке эта инициатива уже реализуется 12 лет", - говорится в сообщении правительства региона.

По мнению Копина, инициатива президента важна для всех детей в стране, поскольку она положительно скажется на здоровье ребят, которые большую часть времени проводят в школе.

"Сейчас на Чукотке во всех общеобразовательных учреждениях для учащихся 1-4 классов и старше сформированы комфортные условия для обучения. Мы заботимся о наших школьниках и следим за тем, чтобы горячие завтраки были качественным. Причем родители могут сами контролировать детское меню", - сказал глава региона.