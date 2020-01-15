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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T18:22+0300
https://ria.ru/20200115/1563462416.html
Памфилова считает, что изменения в Конституцию примут до осени
https://cdn21.img.ria.ru/images/155848/14/1558481417_0:56:2645:1544_1036x0_80_0_0_77ccd4359958285b963de7b18c7696d2.jpg
РИА Новости

Памфилова считает, что изменения в Конституцию примут до осени

17:50 15.01.2020 (обновлено: 18:22 15.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредварительные итоги единого дня голосования
Предварительные итоги единого дня голосования
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Предложенные президентом изменения в Конституцию РФ могут быть приняты в этом году до единого дня голосования, предположила председатель ЦИК Элла Памфилова, подчеркнув, что Центризбирком будет готов провести голосование, если получит соответствующее поручение.
"В любом случае, я думаю, что избирательная система будет задействована в какой-то степени. Что касается времени, когда это может быть, я не хотела бы гадать на кофейной гуще, но с учетом того динамизма, который был заложен в послании президента, и с учетом тех решительных шагов, которые за этим последовали, предполагаю, что точно будет в этом году", - сказала Памфилова РИА Новости.
Она предположила, что принятие изменений в Конституцию будет "разведено" с единым днем голосования 13 сентября. "Думаю, что это будет не в единый день голосования, это было бы слишком сложно. Я предполагаю, что это будет раньше, чем в единый день голосования, что это будет разведено. Потому что это все-таки разные процедуры. Это не референдум, это разные процедуры", - подчеркнула она.
Памфилова добавила, что если президент решит провести это голосование, то Центризбирком будет его организовывать. "Это не вменено впрямую в обязанность ЦИК. Это могут нам поручить. Если президент нам поручит, то тогда мы их будем организовывать, но полагаю, что это не в единый день голосования", - отметила председатель ЦИК.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 17:47
Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
Президент РФ в своем послании Федеральному собранию предложил Госдуме принимать участие в утверждении правительства РФ, Совету Федерации - в назначении руководителей силовых министерств, а также региональных прокуроров. Путин также заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Также Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
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Послание президента России Федеральному собраниюЦИКЭлла ПамфиловаКонституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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