Памфилова считает, что изменения в Конституцию примут до осени

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Предложенные президентом изменения в Предложенные президентом изменения в Конституцию РФ могут быть приняты в этом году до единого дня голосования, предположила председатель ЦИК Элла Памфилова , подчеркнув, что Центризбирком будет готов провести голосование, если получит соответствующее поручение.

"В любом случае, я думаю, что избирательная система будет задействована в какой-то степени. Что касается времени, когда это может быть, я не хотела бы гадать на кофейной гуще, но с учетом того динамизма, который был заложен в послании президента, и с учетом тех решительных шагов, которые за этим последовали, предполагаю, что точно будет в этом году", - сказала Памфилова РИА Новости.

Она предположила, что принятие изменений в Конституцию будет "разведено" с единым днем голосования 13 сентября. "Думаю, что это будет не в единый день голосования, это было бы слишком сложно. Я предполагаю, что это будет раньше, чем в единый день голосования, что это будет разведено. Потому что это все-таки разные процедуры. Это не референдум, это разные процедуры", - подчеркнула она.

Памфилова добавила, что если президент решит провести это голосование, то Центризбирком будет его организовывать. "Это не вменено впрямую в обязанность ЦИК. Это могут нам поручить. Если президент нам поручит, то тогда мы их будем организовывать, но полагаю, что это не в единый день голосования", - отметила председатель ЦИК.