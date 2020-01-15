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Киев призвал создать группу по расследованию авиакатастрофы в Иране
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РИА Новости

Киев призвал создать группу по расследованию авиакатастрофы в Иране

17:50 15.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Киев настаивает на создании совместной международной следственной группы по расследованию авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном, и уже обратился с запросами в ряд государств, сообщила руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж.
Ранее офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". Позже офис принял решение изменить квалификацию и сообщил, что оно будет расследоваться по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. В Службе безопасности Украины сообщили, что ведомство начало расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране, идет сбор доказательств.
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"Направление, на котором мы очень концентрируем внимание, – это создание совместной следственной группы", - заявила Чиж в среду на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Трансляцию вел телеканал "Наш".
По ее словам, ведомство пытается привлечь как можно больше иностранных экспертов и обратилось с соответствующими запросами к Ирану, Канаде, Швеции, Германии, Великобритании и Франции, которая является ответственной за подобные расследования в Евросоюзе. "Сейчас у нас идет обсуждение между представителями всех государств", - отметила Чиж, уточнив, что некоторые из перечисленных стран не имеют прямых дипломатических отношений с Ираном.
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По ее словам, решается вопрос, каким образом и кого из иностранных экспертов необходимо привлечь в следственную группу. Она также отметила, что офис генпрокурора официально обратился к странам, в частности Австралии, Канаде и Великобритании, которые заявили, что имеют доказательства вины Ирана в том, что украинский самолет был сбит, с просьбой предоставить их Киеву в рамках международной правовой помощи.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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