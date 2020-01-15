Киев призвал создать группу по расследованию авиакатастрофы в Иране

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Киев настаивает на создании совместной международной следственной группы по расследованию авиакатастрофы Boeing 737-800 " Киев настаивает на создании совместной международной следственной группы по расследованию авиакатастрофы Boeing 737-800 " Международных авиалиний Украины ", который был сбит под Тегераном , и уже обратился с запросами в ряд государств, сообщила руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж.

Ранее офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". Позже офис принял решение изменить квалификацию и сообщил, что оно будет расследоваться по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. В Службе безопасности Украины сообщили, что ведомство начало расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране, идет сбор доказательств.

"Направление, на котором мы очень концентрируем внимание, – это создание совместной следственной группы", - заявила Чиж в среду на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Трансляцию вел телеканал " Наш ".

По ее словам, ведомство пытается привлечь как можно больше иностранных экспертов и обратилось с соответствующими запросами к Ирану, Канаде, Швеции, Германии, Великобритании и Франции, которая является ответственной за подобные расследования в Евросоюзе. "Сейчас у нас идет обсуждение между представителями всех государств", - отметила Чиж, уточнив, что некоторые из перечисленных стран не имеют прямых дипломатических отношений с Ираном.

По ее словам, решается вопрос, каким образом и кого из иностранных экспертов необходимо привлечь в следственную группу. Она также отметила, что офис генпрокурора официально обратился к странам, в частности Австралии, Канаде и Великобритании, которые заявили, что имеют доказательства вины Ирана в том, что украинский самолет был сбит, с просьбой предоставить их Киеву в рамках международной правовой помощи.