С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Черемушкинский суд Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичного прокурора взыскал почти 2,5 миллиона рублей с организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Исковые требования удовлетворить", - огласила решение судья Светлана Чурсина.

В иске прокурора Москвы указано, что из-за призывов со стороны ответчиков к участию в несанкционированных митингах к обеспечению правопорядка были привлечены дополнительные силы Росгвардии . Затраченные сверх бюджетного лимита средства прокурор оценил почти в 2,5 миллиона рублей, после чего обратился в суд за возмещением ущерба.

Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. С них, как с организаторов несогласованной акции 27 июля, прокурор просил взыскать 1 миллион 261 тысячу рублей, отдельно с Албурова и Соболь – еще 1 миллион 107 тысяч за акцию 3 августа.

До этого прокуратура заявляла о причиненном бюджету ущербе в размере почти 5 миллионов рублей, однако сумма уменьшилась, так как часть привлеченных к сверхурочной работе сотрудников вместо денежной компенсации предпочли выбрать дополнительный выходной день.

Делегат Росгвардии, привлеченной к разбирательству в качестве третьего лица, уточнил в суде, что 27 июля на службу дополнительно вышло 1187 ее сотрудников, 1231 человек был привлечен к обеспечению правопорядка 3 августа. Позиция Росгвардии по иску полностью совпала с претензиями прокурора.

Ответчики на заседании не согласились с доводом о том, что их действия напрямую привели к нанесению Росгвардии какого-либо ущерба.

На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей.