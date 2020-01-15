С организаторов незаконных акций в Москве взыскали 2,5 миллиона рублей

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы в среду по иску столичного прокурора взыскал почти 2,5 миллиона рублей с организаторов несанкционированных акций 27 июля и 3 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования удовлетворить", - огласила решение судья Светлана Чурсина.
В иске прокурора Москвы указано, что из-за призывов со стороны ответчиков к участию в несанкционированных митингах к обеспечению правопорядка были привлечены дополнительные силы Росгвардии. Затраченные сверх бюджетного лимита средства прокурор оценил почти в 2,5 миллиона рублей, после чего обратился в суд за возмещением ущерба.
Ответчиками по иску проходят Алексей Навальный, Илья Яшин, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. С них, как с организаторов несогласованной акции 27 июля, прокурор просил взыскать 1 миллион 261 тысячу рублей, отдельно с Албурова и Соболь – еще 1 миллион 107 тысяч за акцию 3 августа.
До этого прокуратура заявляла о причиненном бюджету ущербе в размере почти 5 миллионов рублей, однако сумма уменьшилась, так как часть привлеченных к сверхурочной работе сотрудников вместо денежной компенсации предпочли выбрать дополнительный выходной день.
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Делегат Росгвардии, привлеченной к разбирательству в качестве третьего лица, уточнил в суде, что 27 июля на службу дополнительно вышло 1187 ее сотрудников, 1231 человек был привлечен к обеспечению правопорядка 3 августа. Позиция Росгвардии по иску полностью совпала с претензиями прокурора.
Ответчики на заседании не согласились с доводом о том, что их действия напрямую привели к нанесению Росгвардии какого-либо ущерба.
На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать в общей сложности несколько миллионов рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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