Спасенного из полыньи возле Нижнего Новгорода лосенка выпустили в лес

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Лосенок, которого жители Нижегородской области спасли из ледяной полыньи на Волге, выпущен в лес, сообщает региональный комитет госохотнадзора.
В новогодние праздники жители Кстовского района с помощью автомобиля спасли лосенка, провалившегося под лед на Волге. Приехавшие на место происшествия специалисты ветнадзора оказали первую помощь животному. Лося сразу перевезли в теплое помещение, обеспечили уход и питание.
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Через неделю, когда животному стало лучше, его вернули в лес, его спасителям вручили награды.
"Юную самку лося выпустили на территорию участка, где действуют ограничения на охоту и проводятся мероприятия по прикорму. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - приводятся в сообщении слова консультанта комитета госохотнадзора Николая Хонина.