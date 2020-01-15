Спасенного из полыньи возле Нижнего Новгорода лосенка выпустили в лес

Лосенок выпущен в лес в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Лосенок, которого жители Лосенок, которого жители Нижегородской области спасли из ледяной полыньи на Волге, выпущен в лес, сообщает региональный комитет госохотнадзора.

В новогодние праздники жители Кстовского района с помощью автомобиля спасли лосенка, провалившегося под лед на Волге. Приехавшие на место происшествия специалисты ветнадзора оказали первую помощь животному. Лося сразу перевезли в теплое помещение, обеспечили уход и питание.

Через неделю, когда животному стало лучше, его вернули в лес, его спасителям вручили награды.