Тегеран игнорирует запросы по расследованию катастрофы, заявил Киев

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном, заявила руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж.

Ранее офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". Позже офис принял решение изменить квалификацию и сообщил, что оно будет расследоваться по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. В Службе безопасности Украины сообщили, что ведомство начало расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране, идет сбор доказательств.

"Нами было принято решение, подготовлен, переведен и направлен второй запрос о международной помощи в Иран с просьбой предоставить нам доступ к "черным ящикам" и решить вопрос относительно возможности расшифровки "черных ящиков" нашими экспертами. Ответ мы до сих пор не получили", - заявила Чиж на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Трансляцию вел телеканал "НАШ"

Также, по ее словам, нет ответа Иранской стороны на запрос о предоставлении доступа к вещам, которые могут быть доказательствами, в частности, частям самолета.

Чиж также отметила, что Иран решил направить в Киев 15 января эксперта, который должен был осмотреть украинскую лабораторию по расшифровке "черных ящиков" и дал бы согласие на передачу их Киеву, привез бы их на Украину. "После этого вчера (во вторник – ред.) утром была информация, что иранская сторона не передает Украине "черные ящики". Эта информация не может быть ни подтверждена, ни опровергнута, потому что мы обращаемся к иранским представителям, они говорят, что действительно сегодня, как они обещали, 15 января, лицо не приедет, но "мы решаем этот вопрос", - добавила Чиж.

По ее словам, первый запрос офис генпрокурора Украины направил Ирану в день трагедии, 8 января, с просьбой подтвердить статус украинских экспертов, которые находятся на месте крушения самолета и разрешить сбор доказательств. Также Киев просил иранскую сторону допросить определенное количество людей и войти в состав международной общей следственной группы. "Они еще не дали свой ответ" - отметила Чиж.