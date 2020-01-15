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2020-01-15T17:42+0300
https://ria.ru/20200115/1563461865.html
Тегеран игнорирует запросы по расследованию катастрофы, заявил Киев
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РИА Новости

Тегеран игнорирует запросы по расследованию катастрофы, заявил Киев

17:42 15.01.2020
582
© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Иранская сторона не реагирует на запросы украинских правоохранителей о международной правовой помощи в расследовании крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", который был сбит под Тегераном, заявила руководитель департамента международного сотрудничества офиса генерального прокурора Украины Полина Чиж.
Ранее офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей". Позже офис принял решение изменить квалификацию и сообщил, что оно будет расследоваться по статьям, предусматривающим ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета. В Службе безопасности Украины сообщили, что ведомство начало расследование обстоятельств авиакатастрофы в Иране, идет сбор доказательств.
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"Нами было принято решение, подготовлен, переведен и направлен второй запрос о международной помощи в Иран с просьбой предоставить нам доступ к "черным ящикам" и решить вопрос относительно возможности расшифровки "черных ящиков" нашими экспертами. Ответ мы до сих пор не получили", - заявила Чиж на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Трансляцию вел телеканал "НАШ".
Также, по ее словам, нет ответа Иранской стороны на запрос о предоставлении доступа к вещам, которые могут быть доказательствами, в частности, частям самолета.
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Чиж также отметила, что Иран решил направить в Киев 15 января эксперта, который должен был осмотреть украинскую лабораторию по расшифровке "черных ящиков" и дал бы согласие на передачу их Киеву, привез бы их на Украину. "После этого вчера (во вторник – ред.) утром была информация, что иранская сторона не передает Украине "черные ящики". Эта информация не может быть ни подтверждена, ни опровергнута, потому что мы обращаемся к иранским представителям, они говорят, что действительно сегодня, как они обещали, 15 января, лицо не приедет, но "мы решаем этот вопрос", - добавила Чиж.
По ее словам, первый запрос офис генпрокурора Украины направил Ирану в день трагедии, 8 января, с просьбой подтвердить статус украинских экспертов, которые находятся на месте крушения самолета и разрешить сбор доказательств. Также Киев просил иранскую сторону допросить определенное количество людей и войти в состав международной общей следственной группы. "Они еще не дали свой ответ" - отметила Чиж.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Крушение украинского лайнера в Иране
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране, 8 января 2020
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee

На его борту находились 179 человек.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

При крушении никто не выжил.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019

Россиян среди пассажиров не было.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
8132005
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Крушение украинского самолета в ИранеВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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