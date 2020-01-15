Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Политического кризиса в России в связи с отставкой правительства нет, речь идет о реформировании системы, внешнеполитический курс будет сохранен, считает немецкий политолог Александр Рар.
"Внешнеполитический курс сохранен. Нет никаких данных о том, что здесь произойдут драматичные перемены. Очевидно, что в российском правительстве появятся новые лица, но правительство займется, прежде всего, социальными вопросами", - заявил Рар, добавив, что внешняя политика РФ "находится под контролем президента, который сохраняет власть".
"Речь сейчас не идет о политическом кризисе, а о контролируемой перестройке политической системы", - добавил он.
Дмитрий Медведев в среду вечером сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.