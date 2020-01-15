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Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-15T18:59+0300
https://ria.ru/20200115/1563461678.html
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
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РИА Новости

Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства

17:39 15.01.2020 (обновлено: 18:59 15.01.2020)
359483
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Политического кризиса в России в связи с отставкой правительства нет, речь идет о реформировании системы, внешнеполитический курс будет сохранен, считает немецкий политолог Александр Рар.
"Внешнеполитический курс сохранен. Нет никаких данных о том, что здесь произойдут драматичные перемены. Очевидно, что в российском правительстве появятся новые лица, но правительство займется, прежде всего, социальными вопросами", - заявил Рар, добавив, что внешняя политика РФ "находится под контролем президента, который сохраняет власть".
"Речь сейчас не идет о политическом кризисе, а о контролируемой перестройке политической системы", - добавил он.
Дмитрий Медведев в среду вечером сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
Правительство России в полном составе уходит в отставку
Вчера, 17:11Отставка правительства России
Российское правительство ушло в отставку
98788252939139
Обсудить 11
Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевАлександр РарПравительство РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Я вот честно говоря не верю в "лучшее" и чувство какой-то обреченности присутствует. Ну обозначили задачи. А на что они направлены? Как всегда на борьбу с последствиями, а не с причинами. Ну вот давайте с бедность бороться. Как? Да давайте гос.субсидии раздавать уровень жизни повышать. И что в конечном итоге получится как с пенсией. Работал 11 т.р. не работал 10 т.р. И спрашивается зачем тогда работать вообще из-за 1 т.р. рублей?
15 января, 21:58
Вася Краснов
98111029
Типа "райская рота", что ли ?
15 января, 17:52
elya.velichutina
33101625
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