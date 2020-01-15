Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства

"Внешнеполитический курс сохранен. Нет никаких данных о том, что здесь произойдут драматичные перемены. Очевидно, что в российском правительстве появятся новые лица, но правительство займется, прежде всего, социальными вопросами", - заявил Рар, добавив, что внешняя политика РФ "находится под контролем президента, который сохраняет власть".