ЦИК заявил о готовности организовать голосование по Конституции

Она предположила, что принятие изменений в Конституцию будет "разведено" с единым днем голосования 13 сентября. "Думаю, что это будет не в единый день голосования, это было бы слишком сложно. Я предполагаю, что это будет раньше, чем в единый день голосования, что это будет разведено. Потому что это все-таки разные процедуры. Это не референдум, это разные процедуры", - подчеркнула она.