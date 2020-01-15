Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-15T17:37+0300
https://ria.ru/20200115/1563461552.html
ОНФ надеется на продуктивное взаимодействие с новым правительством
https://cdn25.img.ria.ru/images/152088/47/1520884748_137:222:1880:1202_1036x0_80_0_0_92e36d9aec633d10af51b891fe854610.jpg
РИА Новости

ОНФ надеется на продуктивное взаимодействие с новым правительством

17:37 15.01.2020
327
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дом Правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Общероссийский народный фронт не претендует на места в правительстве и надеется на продуктивное взаимодействие с кабмином в его новом составе, заявил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Лондонская фондовая биржа
Вчера, 17:33Отставка правительства России
Акции российских компаний отреагировали на отставку правительства
"Мы (ОНФ - ред.) много взаимодействуем с правительством, готовим общественные доклады, передаём им, стараемся доводить до правительства те проблемы, которые беспокоят людей. Поэтому будем и дальше так же делать свою работу", - сказал Кузнецов РИА Новости.
Комментируя вопрос о возможном переходе кого-то из членов ОНФ в кабмин, Кузнецов отметил, что Народный фронт "не занимается политикой", и первоочередная задача движения - выполнение поручений президента, которых особенно много после оглашения послания.
"Мы лучше своей работой займёмся, а президент, уверен, определит, кто дальше будет работать (в правительстве)", - заключил Кузнецов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Вчера, 17:24Отставка правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
400001
Обсудить 0
Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевОбщероссийский народный фронтПравительство РФВладимир ПутинРоссияПолитика
Рекомендуем
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков
Депутат Лысаков прокомментировал отставку правительства
Пленарное заседание Госдумы РФ
Депутаты узнали об отставке правительства на заседании Совета Думы
Лондонская фондовая биржа
Акции российских компаний отреагировали на отставку правительства
Члены кабинета министров на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Политолог считает, что кандидаты в новое правительство уже есть
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
ЦИК заявил о готовности организовать голосование по Конституции
Виталий Мутко
Отставка правительства вызвана запросом на изменения, заявил Мутко
Владимир Джабаров
Джабаров: Медведеву, по сути, предложили пост вице-президента
Здание правительства РФ
Полпред Путина в ГД оценил сроки формирования нового правительства
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Бывший секретарь Совета Безопасности РФ Андрей Кокошин
Кокошин считает появление новой должности в Совбезе оправданным
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве во время брифинга. 23 апреля 2019
Минкомсвязь продолжит работу в штатном режиме по имеющимся программам
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
На совещании Путина с Медведевым присутствовали члены правительства
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Новое правительство должно быть смелым, заявил Киселев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
Лента новостейМолния