ОНФ надеется на продуктивное взаимодействие с новым правительством

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Общероссийский народный фронт не претендует на места в правительстве и надеется на продуктивное взаимодействие с кабмином в его новом составе, заявил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.

"Мы (ОНФ - ред.) много взаимодействуем с правительством, готовим общественные доклады, передаём им, стараемся доводить до правительства те проблемы, которые беспокоят людей. Поэтому будем и дальше так же делать свою работу", - сказал Кузнецов РИА Новости.

Комментируя вопрос о возможном переходе кого-то из членов ОНФ в кабмин, Кузнецов отметил, что Народный фронт "не занимается политикой", и первоочередная задача движения - выполнение поручений президента, которых особенно много после оглашения послания.