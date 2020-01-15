ОНФ надеется на продуктивное взаимодействие с новым правительством

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Общероссийский народный фронт не претендует на места в правительстве и надеется на продуктивное взаимодействие с кабмином в его новом составе, заявил глава исполкома движения Михаил Кузнецов.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
"Мы (ОНФ - ред.) много взаимодействуем с правительством, готовим общественные доклады, передаём им, стараемся доводить до правительства те проблемы, которые беспокоят людей. Поэтому будем и дальше так же делать свою работу", - сказал Кузнецов РИА Новости.
Комментируя вопрос о возможном переходе кого-то из членов ОНФ в кабмин, Кузнецов отметил, что Народный фронт "не занимается политикой", и первоочередная задача движения - выполнение поручений президента, которых особенно много после оглашения послания.
"Мы лучше своей работой займёмся, а президент, уверен, определит, кто дальше будет работать (в правительстве)", - заключил Кузнецов.