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Эксперты оценили влияние на банки перехода с Windows 7
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РИА Новости

Эксперты оценили влияние на банки перехода с Windows 7

17:39 15.01.2020
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© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft
Офис компании Microsoft
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Генеральный директор компании "Базальт СПО" Алексей Смирнов в беседе с РБК предположил, что банки использовали Windows 7, потому что она была одной из самых удачных версий.
По его словам, эта система долгое время находилась на рынке и поддерживалась производителем. Кроме того, под нее было написано большое количество программ.
"Пользователи очень неохотно переходили на свежие версии", — пояснил Смирнов.
Его точку зрения поддержал исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин. По его мнению, функционала этой системы хватало банкам. Однако кредитным организациям, как отметил он, придется сменить ОС. После отказа поддержки Windows 7 риски информационной безопасности вырастут, подчеркнул Лашин.
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Переход на новую оперативную систему в кредитных организациях будет трудоемким, считает Смирнов, так как банкоматы и сервера настроены под "семерку".
Обновление ОС на них приведет к финансовым издержкам и трудозатратам, считает ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
Он отметил, что для работы на новых операционных системах потребуется новое оборудование.
Ранее Microsoft завершила поддержку операционной системы Windows 7. Пользователи смогут работать на ней, однако она перестанет получать обновления.
В Microsoft подобное решение объяснили тем, что Windows 7 уже более десяти лет, в течение которых появилось множество видов кибератак.
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