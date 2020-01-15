В Госдуме выступили за упрощение регистрации зарубежных лекарств

"В послании президент поднял нашумевший вопрос со сложностями получения препаратов, выпускающихся за рубежом. Сейчас, после послания, думаю, должен быть разработан и утверждён порядок упрощённой регистрации таких препаратов и, учитывая, что часто фармкомпании не инициируют регистрацию, то, на мой взгляд, необходимо изучить возможность регистрации лекарственных препаратов на основе запросов пациентских сообществ, врачебных ассоциаций. Помимо этого есть запрос на разработку механизма согласованного ввоза цен на такие препараты, так как очень часто камнем преткновения является именно цена", - заявил Менделевич.