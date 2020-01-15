В Госдуме выступили за упрощение регистрации зарубежных лекарств

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. После послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию должен быть разработан и утверждён порядок упрощённой регистрации зарубежных препаратов, необходимо изучить возможность регистрации лекарств на основе запросов пациентских сообществ и врачебных ассоциаций, так как часто фармкомпании не инициируют регистрацию, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Ранее Путин попросил правительство в кратчайшие сроки отладить ввоз не зарегистрированных в России жизненно важных импортных лекарств.
"В послании президент поднял нашумевший вопрос со сложностями получения препаратов, выпускающихся за рубежом. Сейчас, после послания, думаю, должен быть разработан и утверждён порядок упрощённой регистрации таких препаратов и, учитывая, что часто фармкомпании не инициируют регистрацию, то, на мой взгляд, необходимо изучить возможность регистрации лекарственных препаратов на основе запросов пациентских сообществ, врачебных ассоциаций. Помимо этого есть запрос на разработку механизма согласованного ввоза цен на такие препараты, так как очень часто камнем преткновения является именно цена", - заявил Менделевич.
Депутат также отметил, что единый реестр, идею создания которого Путин озвучил во время послания Федеральному собранию, позволит полностью контролировать получаемые льготниками субсидии на покупку препаратов и, вместе с тем, сократит сроки получения социальной помощи.
"Третий момент, на который я бы обратил внимание в рамках лекарственного обеспечения, – это усиление системы контроля за препаратами. Причем, как отметил президент, не только на стадии производства, но и далее – в аптеках. Сейчас реализуется система контроля на основании штрих-кода, которая позволит выстроить систему по-новому", - сказал Менделевич.