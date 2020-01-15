Акции российских компаний отреагировали на отставку правительства

В первые минуты после сообщения об отставке снижением отреагировали расписки на акции нефтегазовых компаний – "Лукойла" (-0,96%), "Газпрома" (-0,3%), российских банков с госучастием ВТБ (-0,72%) и Сбербанка (-2,07%), а также металлургических компаний "Северсталь" (-1,52%) и ММК (-1,79%).