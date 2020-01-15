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Отставка правительства России
2020-01-15T17:33+0300
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Акции российских компаний отреагировали на отставку правительства
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РИА Новости

Акции российских компаний отреагировали на отставку правительства

17:33 15.01.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 15 янв – РИА Новости, Наталья Копылова. Акции большинства российских компаний на Лондонской фондовой биржи отреагировали снижением на новость об отставке правительства РФ, свидетельствуют данные биржи.
В первые минуты после сообщения об отставке снижением отреагировали расписки на акции нефтегазовых компаний – "Лукойла" (-0,96%), "Газпрома" (-0,3%), российских банков с госучастием ВТБ (-0,72%) и Сбербанка (-2,07%), а также металлургических компаний "Северсталь" (-1,52%) и ММК (-1,79%).
В "зеленой" зоне торгуются бумаги "Новатэка", группы "Тинькоф банка", "Норникеля", "Магнита" и "Ленты".
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Отставка правительства РоссииПравительство РФЛондонРоссияЭкономика
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