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Отставка правительства России
2020-01-15T17:28+0300
https://ria.ru/20200115/1563461042.html
Политолог считает, что кандидаты в новое правительство уже есть
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РИА Новости

Политолог считает, что кандидаты в новое правительство уже есть

17:28 15.01.2020
28331
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЧлены кабинета министров на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
Члены кабинета министров на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новый состав правительства РФ будет подобран с целью реализации национальных проектов, подобное решение не может быть экспромтом со стороны власти, поэтому наиболее вероятно, что новые кандидаты уже есть, считает старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Путин сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совбеза и предложить эту должность Медведеву.
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"Мне кажется, что этот момент достаточно хорошо продуман, он не является экспромтом. Может показаться, что да, будет затрачено время на поиск новых кандидатов, но если это не экспромт, а это не экспромт, это означает, что эти кандидаты уже есть", - сказал РИА Новости Зудин.
"Нужно учитывать, что в течение длительного времени правительство Медведева в его недавнем составе подвергалось серьезной критике. Утверждалось, что правительство не способно реализовать национальные проекты и так далее. Отставка и обновление правительства - это ответ на запрос о необходимости привести исполнительную власть в соответствии с требованиями реализации национальных проектов. Есть основания ожидать, что национальные проекты будут реализовываться более эффективно уже обновленной командой", - добавил эксперт.
Однако, по словам Зудина, помимо отставки правительства еще одним важным заявлением можно считать введение должности зампредседателя Совета безопасности, которая предложена объявившему об отставке с поста премьер-министра Медведеву. Зудин заявил, что эта отставка означает перезагрузку исполнительной власти, которая будет приведена в соответствии с теми задачами, которые были поставлены в послании.
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