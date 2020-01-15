Политолог считает, что кандидаты в новое правительство уже есть

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Новый состав Новый состав правительства РФ будет подобран с целью реализации национальных проектов, подобное решение не может быть экспромтом со стороны власти, поэтому наиболее вероятно, что новые кандидаты уже есть, считает старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину , что правительство в полном составе уходит в отставку . Путин сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совбеза и предложить эту должность Медведеву.

"Мне кажется, что этот момент достаточно хорошо продуман, он не является экспромтом. Может показаться, что да, будет затрачено время на поиск новых кандидатов, но если это не экспромт, а это не экспромт, это означает, что эти кандидаты уже есть", - сказал РИА Новости Зудин.

"Нужно учитывать, что в течение длительного времени правительство Медведева в его недавнем составе подвергалось серьезной критике. Утверждалось, что правительство не способно реализовать национальные проекты и так далее. Отставка и обновление правительства - это ответ на запрос о необходимости привести исполнительную власть в соответствии с требованиями реализации национальных проектов. Есть основания ожидать, что национальные проекты будут реализовываться более эффективно уже обновленной командой", - добавил эксперт.