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Отставка правительства России
2020-01-15T17:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563460889.html
Отставка правительства вызвана запросом на изменения, заявил Мутко
https://cdn25.img.ria.ru/images/156094/91/1560949180_0:402:2048:1554_1036x0_80_0_0_f21a7c54f8c7d2952ad15061814a42eb.jpg
РИА Новости

Отставка правительства вызвана запросом на изменения, заявил Мутко

17:26 15.01.2020 (обновлено: 17:51 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВиталий Мутко
Виталий Мутко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Виталий Мутко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко заявил, что отставка правительства РФ вызвана запросом на изменения, призвал губернаторов искать новые подходы к работе, такое заявление он сделал на встрече с руководителями субъектов РФ – членами Ассоциации инновационных регионов России в рамках Гайдаровского форума 2020 в Москве.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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"Сейчас правительство провело заседание с участием Медведева, который подробно все изложил. Исходя из этого, мы посчитали, что это такой большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами, и правительство приняло решение подать в отставку, но президент нас попросил исполнять обязанности", - сказал он.
Кроме того, Мутко призвал губернаторов продолжить работу.
"Президент поблагодарил за огромную работу, а она была наша общая и правительства - мы запустили большие проекты, национальные проекты ... Вы избранные, вам нужно работать, ваша роль только поднимается, усиливается", - заявил он.
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Вчера, 17:33Отставка правительства России
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Отставка правительства РоссииВиталий МуткоДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияПолитика
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