Отставка правительства вызвана запросом на изменения, заявил Мутко

"Сейчас правительство провело заседание с участием Медведева, который подробно все изложил. Исходя из этого, мы посчитали, что это такой большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами, и правительство приняло решение подать в отставку, но президент нас попросил исполнять обязанности", - сказал он.