Отставка правительства вызвана запросом на изменения, заявил Мутко

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. И.о. вице-премьера РФ Виталий Мутко заявил, что отставка правительства РФ вызвана запросом на изменения, призвал губернаторов искать новые подходы к работе, такое заявление он сделал на встрече с руководителями субъектов РФ – членами Ассоциации инновационных регионов России в рамках Гайдаровского форума 2020 в Москве.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
"Сейчас правительство провело заседание с участием Медведева, который подробно все изложил. Исходя из этого, мы посчитали, что это такой большой вызов, запрос на изменения, надо выходить с новыми подходами, и правительство приняло решение подать в отставку, но президент нас попросил исполнять обязанности", - сказал он.
Кроме того, Мутко призвал губернаторов продолжить работу.
"Президент поблагодарил за огромную работу, а она была наша общая и правительства - мы запустили большие проекты, национальные проекты ... Вы избранные, вам нужно работать, ваша роль только поднимается, усиливается", - заявил он.