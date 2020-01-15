Эксперт прокомментировал отставку российского правительства

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Шансы возглавить правительство России есть у главы Счетной палаты Алексея Кудрина и мэра Москвы Сергея Собянина, значительное обновление ожидает социально-экономический блок кабинета министров, считает доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
Дмитрий Медведев в среду вечером сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.
"У Кудрина есть (шансы на премьерство). Мне на ум приходят Кудрин и Собянин. Хотя гадать не хочу", - сказал Слатинов.
При этом он напомнил, что за последнее время президент дважды встречался с главой Счетной палаты.
"Имя нового премьера, думаю, узнаем в ближайшее время,... до конца января, Путин не будет медлить", - добавил политолог.
По его словам, правительство очень серьезно обновится, особенно социально-экономический блок. "Я не исключаю обновления в сфере здравоохранения - такое количество претензий к здравоохранению, не исключаю обновления в сфере образования. Вообще у Путина много претензий к персональному составу. По всей видимости, будут серьезные изменения в социальном блоке", - добавил Слатинов.
Аналитик подчеркнул, что отставка правительства хотя и стала очень неожиданной, но претензии к кабмину у главы государства были давно. "У Владимира Владимировича накопились претензии к правительству, которые он не озвучивал публично, но он заявлял, что национальные проекты реализуются неэффективно, что население о них не слышало, хотя на них тратятся огромные деньги... У меня ощущение, что накапливалось раздражение", - полагает эксперт.
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