Эксперт прокомментировал отставку российского правительства

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России

Дмитрий Медведев в среду вечером сообщил президенту РФ Владимиру Путину , что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабмина и предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

"У Кудрина есть (шансы на премьерство). Мне на ум приходят Кудрин и Собянин. Хотя гадать не хочу", - сказал Слатинов.

При этом он напомнил, что за последнее время президент дважды встречался с главой Счетной палаты.

"Имя нового премьера, думаю, узнаем в ближайшее время,... до конца января, Путин не будет медлить", - добавил политолог.

По его словам, правительство очень серьезно обновится, особенно социально-экономический блок. "Я не исключаю обновления в сфере здравоохранения - такое количество претензий к здравоохранению, не исключаю обновления в сфере образования. Вообще у Путина много претензий к персональному составу. По всей видимости, будут серьезные изменения в социальном блоке", - добавил Слатинов.