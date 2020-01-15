Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в Иране украинцев

Цветы и свечи в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране

Цветы и свечи в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят в Киев 19 января, и пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами.

По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский встретился с родственниками погибших при авиакатастрофе в Иране украинцев и сообщил им, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших на Украину.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами… Сейчас несколько наших граждан идентифицировали", - цитирует президента пресс-служба его офиса.

Зеленский также пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами. Он отметил, что на этой неделе семьи погибших получат компенсации от государства, и заявил, что Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Кабинет министров Украины на заседании в среду выделил по 8,3 тысячи долларов семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. Также премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что семьи погибших должны получить примерно по 345 тысяч долларов страховых выплат, правительство проконтролирует этот вопрос.