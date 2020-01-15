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Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в Иране украинцев
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РИА Новости

Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в Иране украинцев

17:22 15.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЦветы и свечи в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
Цветы и свечи в международном аэропорту Борисполь в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Цветы и свечи в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в память о членах экипажа пассажирского лайнера Международных авиалиний Украины Boeing 737-800, разбившегося в Тегеране
КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят в Киев 19 января, и пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами.
По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский встретился с родственниками погибших при авиакатастрофе в Иране украинцев и сообщил им, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших на Украину.
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"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами… Сейчас несколько наших граждан идентифицировали", - цитирует президента пресс-служба его офиса.
Зеленский также пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами. Он отметил, что на этой неделе семьи погибших получат компенсации от государства, и заявил, что Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.
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Кабинет министров Украины на заседании в среду выделил по 8,3 тысячи долларов семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. Также премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что семьи погибших должны получить примерно по 345 тысяч долларов страховых выплат, правительство проконтролирует этот вопрос.
Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Крушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийИранУкраинаВ мире
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