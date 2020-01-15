Зеленский рассказал, когда доставят тела погибших в Иране украинцев

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят в Киев 19 января, и пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами.
По данным пресс-службы офиса президента, Зеленский встретился с родственниками погибших при авиакатастрофе в Иране украинцев и сообщил им, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших на Украину.
"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами… Сейчас несколько наших граждан идентифицировали", - цитирует президента пресс-служба его офиса.
Зеленский также пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами. Он отметил, что на этой неделе семьи погибших получат компенсации от государства, и заявил, что Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.
Кабинет министров Украины на заседании в среду выделил по 8,3 тысячи долларов семьям погибших в авиакатастрофе в Иране. Также премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что семьи погибших должны получить примерно по 345 тысяч долларов страховых выплат, правительство проконтролирует этот вопрос.
Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.