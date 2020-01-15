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В Пакистане число жертв ливней и снегопадов возросло до ста человек
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РИА Новости

В Пакистане число жертв ливней и снегопадов возросло до ста человек

17:21 15.01.2020
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© REUTERS / Naseer AhmedЖилого района после снегопада в Мариабаде, Пакистан
Жилого района после снегопада в Мариабаде, Пакистан
© REUTERS / Naseer Ahmed
Жилого района после снегопада в Мариабаде, Пакистан
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число погибших в результате ливней, снегопадов и схода лавин в Пакистане достигло 100 человек, говорится в заявлении национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
"Работы по спасению и оказанию помощи в пострадавших от дождя/снегопада и схода лавин районах Азад Кашмира и Белуджистана продолжаются. По последним данным, 100 человек погибли и более 200 домов были повреждены по всей стране", - говорится в заявлении агентства.
Агентство отмечает, что пострадавшим "оказана вся возможная помощь пострадавшим людям".
"Более 2000 палаток, 1500 одеял, сухих рационов, лекарств и теплой одежды были распределены среди пострадавшего населения через местные власти", - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 93 человека погибли и 53 пострадали в результате схода лавин и оползней в регионе Азад Кашмир.
Отмечается, что в семи округах провинции Белуджистан, сильно пострадавших от снегопадов и дождей, было объявлено чрезвычайное положение.
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