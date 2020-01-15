В Пакистане число жертв ливней и снегопадов возросло до ста человек

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число погибших в результате ливней, снегопадов и схода лавин в Пакистане достигло 100 человек, говорится в заявлении национального агентства по борьбе с последствиями стихийных бедствий.
"Работы по спасению и оказанию помощи в пострадавших от дождя/снегопада и схода лавин районах Азад Кашмира и Белуджистана продолжаются. По последним данным, 100 человек погибли и более 200 домов были повреждены по всей стране", - говорится в заявлении агентства.
#Pakistan Railway is the only life line for supplies to Major centres of Snow effected regions. pic.twitter.com/sGVeVsCMbK & similarly India can get their supplies up to Jammu city easily by Railway. Both nations airforces & army must work together to save people in #Kashmir 4/4— Malik Siddiq (@malik_siddiq) 14 января 2020 г.
Агентство отмечает, что пострадавшим "оказана вся возможная помощь пострадавшим людям".
"Более 2000 палаток, 1500 одеял, сухих рационов, лекарств и теплой одежды были распределены среди пострадавшего населения через местные власти", - отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 93 человека погибли и 53 пострадали в результате схода лавин и оползней в регионе Азад Кашмир.
Отмечается, что в семи округах провинции Белуджистан, сильно пострадавших от снегопадов и дождей, было объявлено чрезвычайное положение.
I love Pakistan 🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰🇵🇰snow fall in Pakistan wow amazing pic.twitter.com/jX3eKuehLV— Allahuddin Khan (@Allahud05031157) 12 января 2020 г.