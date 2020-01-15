В Пакистане число жертв ливней и снегопадов возросло до ста человек

"Работы по спасению и оказанию помощи в пострадавших от дождя/снегопада и схода лавин районах Азад Кашмира и Белуджистана продолжаются. По последним данным, 100 человек погибли и более 200 домов были повреждены по всей стране", - говорится в заявлении агентства.