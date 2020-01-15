В Москве пьяный мужчина спустился на пути на станции "Боровицкая"

"Восьмого января текущего года 23-летний приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции метро "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена умышленно осуществил спуск на жесткий путь", – заявила заместитель начальника пресс-службы ведомства Екатерина Гузь.

В ведомстве добавили, что машинисту пришлось применить экстренное торможение.

"На задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", - отметили в МВД.