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В Москве пьяный мужчина спустился на пути на станции "Боровицкая"
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РИА Новости

В Москве пьяный мужчина спустился на пути на станции "Боровицкая"

17:21 15.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский метрополитен
Московский метрополитен
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Московский метрополитен. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, умышленно спустился на пути на станции метро "Боровицкая" в Москве, он задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Восьмого января текущего года 23-летний приезжий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции метро "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена умышленно осуществил спуск на жесткий путь", – заявила заместитель начальника пресс-службы ведомства Екатерина Гузь.
В ведомстве добавили, что машинисту пришлось применить экстренное торможение.
"На задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности", - отметили в МВД.
Судом в отношении нарушителя назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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