Ирак не будет ареной для новой войны, заявил Салех

"Ирак не будет площадкой для нападения на какое-либо соседнее государство или ареной для новой войны, истощающей энергию и возможности народов", - сказал Салех во время встречи с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани в ходе его визита в Багдад. Слова президента Ирака приводит его канцелярия.