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Ирак не будет ареной для новой войны, заявил Салех
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РИА Новости

Ирак не будет ареной для новой войны, заявил Салех

17:17 15.01.2020
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© Фото : официальный сайт президента ИракаПрезидент Ирака Бархам Салех
Президент Ирака Бархам Салех
© Фото : официальный сайт президента Ирака
ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Президент Ирака Бархам Салех заявил в среду, что никто не сможет использовать Ирак в качестве плацдарма для нападения на другие страны.
"Ирак не будет площадкой для нападения на какое-либо соседнее государство или ареной для новой войны, истощающей энергию и возможности народов", - сказал Салех во время встречи с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани в ходе его визита в Багдад. Слова президента Ирака приводит его канцелярия.
"Ирак может быть фактором для взаимопонимания, установления стабильности и мира между странами региона и мировыми державами, поддерживать объединение усилий для преодоления нынешних кризисов", - добавил Салех.
В свою очередь глава МИД Катара указал на важность координации и совместной работы с региональными и мировыми державами, чтобы достичь решения для сохранения безопасности и стабильности в регионе.
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В ответ на убийство Сулеймани Иран нанес удары по американским базам в Ираке. Ожидая ответного удара США, иранские военные по ошибке сбили гражданский самолет "Международных авиалиний Украины", что вызвало демонстрации в Иране. После убийства Сулеймани в арабских СМИ и соцсетях прошла информация, будто для удара по территории Ирака использовалась база США Эль-Удейд в Катаре. В минувшее воскресенье эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани нанес первый официальный визит в Иран с момента его пребывания у власти.
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Бархам СалехКатарИракВ мире
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