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В Заполярье задержали врача, доверившего ампутацию ноги студентам
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РИА Новости

В Заполярье задержали врача, доверившего ампутацию ноги студентам

17:16 15.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация
Операция
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 янв - РИА Новости. Мурманские следователи задержали врача-хирурга больницы Ковдора, который подозревается в том, что поручил операцию по ампутации ноги студентам медицинского вуза, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
"Врач задержан на территории Мурманской области", - сказали в ведомстве, подробности задержания не сообщаются.
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Ранее в СК сообщили, что против врача-хирурга больницы Ковдора после проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что в июле 2019 года в хирургическом отделении ковдорской больницы была запланирована операция по ампутации ноги пациенту. Операцию должен был проводить лечащий врач-хирург, однако он доверил эту операцию студентам, зная, что это запрещено, а сам давал только устные указания и часто отлучался из операционной.
Продолжительность операции необоснованно составила около 7 часов, продолжительность анестезии около 8 часов, хотя по протоколу на это отводится почти в два раза меньше времени, отмечает следствие. Следователи полагают, что врач умышленно создал реальную угрозу жизни и здоровью пациента. Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".
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