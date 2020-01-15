В Заполярье задержали врача, доверившего ампутацию ноги студентам

Ранее в СК сообщили, что против врача-хирурга больницы Ковдора после проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело. Следователи полагают, что в июле 2019 года в хирургическом отделении ковдорской больницы была запланирована операция по ампутации ноги пациенту. Операцию должен был проводить лечащий врач-хирург, однако он доверил эту операцию студентам, зная, что это запрещено, а сам давал только устные указания и часто отлучался из операционной.