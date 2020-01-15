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Джабаров: Медведеву, по сути, предложили пост вице-президента
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РИА Новости

Джабаров: Медведеву, по сути, предложили пост вице-президента

17:12 15.01.2020 (обновлено: 17:20 15.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву, по сути, пост вице-президента РФ, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета Безопасности РФ и предложить ее Медведеву.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Вчера, 16:55Отставка правительства России
Медведев поблагодарил членов правительства за работу
"Это высочайшая должность. Учитывая, что глава государства является председателем Совбеза, это, по сути, должность вице-президента", - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что "это очень почетный и важный пост". Джабаров также подчеркнул, что Медведев - опытный политик, он был президентом, премьером и "сможет свой колоссальный опыт применить в новой должности".
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
Вчера, 16:47Отставка правительства России
На совещании Путина с Медведевым присутствовали члены правительства
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Владимир ДжабаровДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияПолитика
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