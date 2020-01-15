Джабаров: Медведеву, по сути, предложили пост вице-президента

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву, по сути, пост вице-президента РФ, заявил РИА Новости в среду первый замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета Безопасности РФ и предложить ее Медведеву.
"Это высочайшая должность. Учитывая, что глава государства является председателем Совбеза, это, по сути, должность вице-президента", - отметил сенатор.
Он подчеркнул, что "это очень почетный и важный пост". Джабаров также подчеркнул, что Медведев - опытный политик, он был президентом, премьером и "сможет свой колоссальный опыт применить в новой должности".