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Отставка правительства России
2020-01-15T18:54+0300
https://ria.ru/20200115/1563459873.html
Российское правительство ушло в отставку
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РИА Новости

Российское правительство ушло в отставку

17:11 15.01.2020 (обновлено: 18:54 15.01.2020)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. По словам Медведева, эти нововведения изменят баланс власти в стране.
"Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения", - отметил он.
В ответ Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, однако заметил, что "не все получилось". Он пообещал провести встречу с каждым из министров в ближайшее время.
Президент также попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового состава.
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Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил РИА Новости, что если отставка правительства была подготовлена, формирование нового кабмина пройдет быстро.
"Помните, прошли выборы президента - правительство ушло в отставку, и, по сути, на следующий день все было сформировано", - сказал он.

Новая должность Медведева

Дмитрию Медведеву глава государства предложил занять пост зампредседателя Собвеза и заняться темами обороноспособности и безопасности. По его словам, если для ввода новой должности нужны изменения в закон, то это будет сделано.
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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Медведеву, по сути, предложили пост вице-президента.

"Это высочайшая должность. Учитывая, что глава государства является председателем Совбеза", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что "это очень почетный и важный пост". Джабаров отметил, что Медведев - опытный политик и "сможет свой колоссальный опыт применить в новой должности".
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Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияПолитика
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rrinat-2010.vahitov
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Брезидент Прежнев
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