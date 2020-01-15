Российское правительство ушло в отставку

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Это произошло после послания главы государства Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию . По словам Медведева, эти нововведения изменят баланс власти в стране.

"Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения", - отметил он.

В ответ Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, однако заметил, что "не все получилось". Он пообещал провести встречу с каждым из министров в ближайшее время.

Президент также попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового состава.

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил РИА Новости, что если отставка правительства была подготовлена, формирование нового кабмина пройдет быстро.

"Помните, прошли выборы президента - правительство ушло в отставку, и, по сути, на следующий день все было сформировано", - сказал он.

Новая должность Медведева

Дмитрию Медведеву глава государства предложил занять пост зампредседателя Собвеза и заняться темами обороноспособности и безопасности. По его словам, если для ввода новой должности нужны изменения в закон, то это будет сделано.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что Медведеву, по сути, предложили пост вице-президента.

"Это высочайшая должность. Учитывая, что глава государства является председателем Совбеза", - сказал сенатор.