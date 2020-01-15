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Тамбовская область
2020-01-15T17:08+0300
https://ria.ru/20200115/1563459744.html
На Тамбовщине скорректируют регпрограммы с учетом послания президента
https://cdn22.img.ria.ru/images/148861/49/1488614966_0:125:3197:1923_1036x0_80_0_0_a8f5f555c1000f171949d66e8d788f11.jpg
РИА Новости

На Тамбовщине скорректируют регпрограммы с учетом послания президента

17:08 15.01.2020
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© РИА Новости / Александр Устинов / Перейти в фотобанкВиды Тамбова
Виды Тамбова
© РИА Новости / Александр Устинов
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 15 янв- РИА Новости. Власти Тамбовской области скорректируют все региональные и отраслевые программы с учетом послания президента РФ Федеральному собранию, сказал губернатор области Александр Никитин.
"Уже на этой неделе будут даны соответствующие поручения руководителям исполнительных органов власти. Уверен, что мы справимся с поставленными задачами", - заявил глава региона.
По его словам, послание президента – программный документ, который дает ориентиры для работы федеральной и региональной власти.
"Основные акценты сделаны сегодня на социальную рыночную экономику, демографию, образование, высокие стандарты жизни людей, увеличение реальных доходов населения, преображение села, стимулирование отечественного технологического развития, поддержку малого и среднего бизнеса. По этим направлениям мы работаем каждый день. А демография, народосбережение — неизменные наши приоритеты. Участие в нацпроектах уже в первый год дало очень хорошие результаты. Тамбовская область — в числе лучших регионов России по реализации программ нацпроектов. И это подтверждается не только статистическими отчетами", - отметил Никитин.
Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 16:09Послание президента России Федеральному собранию
Садовничий назвал послание Путина пронизанным заботой о гражданах
По словам губернатора, в послании "идет жесткий посыл к управленцам — обеспечить четкую реализацию региональных программ, создавать максимум возможностей для развития человеческого потенциала, как демографического, так и профессионального".
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьРоссияЭкономика
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