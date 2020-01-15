На Тамбовщине скорректируют регпрограммы с учетом послания президента

"Уже на этой неделе будут даны соответствующие поручения руководителям исполнительных органов власти. Уверен, что мы справимся с поставленными задачами", - заявил глава региона.

"Основные акценты сделаны сегодня на социальную рыночную экономику, демографию, образование, высокие стандарты жизни людей, увеличение реальных доходов населения, преображение села, стимулирование отечественного технологического развития, поддержку малого и среднего бизнеса. По этим направлениям мы работаем каждый день. А демография, народосбережение — неизменные наши приоритеты. Участие в нацпроектах уже в первый год дало очень хорошие результаты. Тамбовская область — в числе лучших регионов России по реализации программ нацпроектов. И это подтверждается не только статистическими отчетами", - отметил Никитин.