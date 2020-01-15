На Тамбовщине скорректируют регпрограммы с учетом послания президента

ТАМБОВ, 15 янв- РИА Новости. Власти Тамбовской области скорректируют все региональные и отраслевые программы с учетом послания президента РФ Федеральному собранию, сказал губернатор области Александр Никитин.
"Уже на этой неделе будут даны соответствующие поручения руководителям исполнительных органов власти. Уверен, что мы справимся с поставленными задачами", - заявил глава региона.
По его словам, послание президента – программный документ, который дает ориентиры для работы федеральной и региональной власти.
"Основные акценты сделаны сегодня на социальную рыночную экономику, демографию, образование, высокие стандарты жизни людей, увеличение реальных доходов населения, преображение села, стимулирование отечественного технологического развития, поддержку малого и среднего бизнеса. По этим направлениям мы работаем каждый день. А демография, народосбережение — неизменные наши приоритеты. Участие в нацпроектах уже в первый год дало очень хорошие результаты. Тамбовская область — в числе лучших регионов России по реализации программ нацпроектов. И это подтверждается не только статистическими отчетами", - отметил Никитин.
По словам губернатора, в послании "идет жесткий посыл к управленцам — обеспечить четкую реализацию региональных программ, создавать максимум возможностей для развития человеческого потенциала, как демографического, так и профессионального".