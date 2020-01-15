Курс рубля упал на фоне отставки правительства

К 16.37 мск курс доллара расчетами "завтра" повышался на 7 копеек - до 61,51 рубля, курс евро - на 21 копейку, до 68,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль в моменте терял на новостях около 20 копеек против доллара и евро.