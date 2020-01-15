Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-15T18:43+0300
https://ria.ru/20200115/1563459675.html
Курс рубля упал на фоне отставки правительства
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Курс рубля упал на фоне отставки правительства

17:07 15.01.2020 (обновлено: 18:43 15.01.2020)
35086
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рубль и фондовый рынок отреагировали умеренным снижением на сообщение об отставке правительства, свидетельствуют данные торгов.
К 16.37 мск курс доллара расчетами "завтра" повышался на 7 копеек - до 61,51 рубля, курс евро - на 21 копейку, до 68,58 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль в моменте терял на новостях около 20 копеек против доллара и евро.
К 16.39 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,3%, до 3121 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,5%, до 1597 пунктов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства
Вчера, 16:46Отставка правительства России
Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме
67241061218
Обсудить 5
Отставка правительства РоссииДинамика курсов валютДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Официальный курс евро на четверг снизился до 68,37 рубля
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства
Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
Политолог заявил, что Мишустин будет "тащить" правительство
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев прокомментировал отставку правительства словами о "застое"
Михаил Мишустин
Политолог предположил, зачем Мишустина пригласили на пост премьера
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МЭР: пакет социальных инициатив Путина ускорит рост ВВП на 0,3 п.п.
Правительство России в полном составе уходит в отставку
Российское правительство ушло в отставку
Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53Сеул ищет способ реализовать сотрудничество с КНДР в условиях санкций
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
Лента новостейМолния