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Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН
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РИА Новости

Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН

17:04 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидеры стран-участниц берлинской конференции по Ливии планируют представить итоговый документ в Совет безопасности ООН либо в форме резолюции, либо в виде заявления председателя, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичёв.
"Это будут лидеры решать - либо резолюция, либо заявление председателя будет", - заявил он. "Проект - там написано, что он будет доведён до сведения Совета безопасности", - добавил дипломат.
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По словам Ильичёва, документ не будет содержать параметров перемирия в Ливии.
"Там призыв к инклюзивному политическому диалогу, прекращению огня, к доскональному соблюдению оружейного эмбарго, которое действует. Такие вещи, которые известны, но которые не всеми странами соблюдаются", - заявил он.
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Обострение конфликта в ЛивииПетр ИльичевМИД РФСовет Безопасности ООНЛивияООНБерлин (город)В мире
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