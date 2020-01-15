Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Лидеры стран-участниц берлинской конференции по Ливии планируют представить итоговый документ в Совет безопасности ООН либо в форме резолюции, либо в виде заявления председателя, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичёв.
"Это будут лидеры решать - либо резолюция, либо заявление председателя будет", - заявил он. "Проект - там написано, что он будет доведён до сведения Совета безопасности", - добавил дипломат.
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По словам Ильичёва, документ не будет содержать параметров перемирия в Ливии.
"Там призыв к инклюзивному политическому диалогу, прекращению огня, к доскональному соблюдению оружейного эмбарго, которое действует. Такие вещи, которые известны, но которые не всеми странами соблюдаются", - заявил он.