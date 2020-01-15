Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН

"Это будут лидеры решать - либо резолюция, либо заявление председателя будет", - заявил он. "Проект - там написано, что он будет доведён до сведения Совета безопасности", - добавил дипломат.

По словам Ильичёва, документ не будет содержать параметров перемирия в Ливии.

"Там призыв к инклюзивному политическому диалогу, прекращению огня, к доскональному соблюдению оружейного эмбарго, которое действует. Такие вещи, которые известны, но которые не всеми странами соблюдаются", - заявил он.