Установлены личности 148 погибших при крушении украинского Boeing

Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране. Архивное фото

Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Акция памяти жертв крушения украинского самолета у входа в университет имени Амира Кабира в Тегеране

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины провинции Тегеран в Специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины провинции Тегеран в Иране изучили тела и установили личности 148 погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины" , 57 тел уже были переданы семьям, сообщается на сайте организации судебной медицины Ирана.

На сайте организации были также опубликованы имена этих 148 человек. Специалисты в Иране провели анализ их ДНК.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.