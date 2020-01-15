Установлены личности 148 погибших при крушении украинского Boeing

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты диагностического центра и лаборатории судебной медицины провинции Тегеран в Иране изучили тела и установили личности 148 погибших при крушении самолета "Международных авиалиний Украины", 57 тел уже были переданы семьям, сообщается на сайте организации судебной медицины Ирана.
На сайте организации были также опубликованы имена этих 148 человек. Специалисты в Иране провели анализ их ДНК.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они.