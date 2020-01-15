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Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-15T17:09+0300
https://ria.ru/20200115/1563458973.html
Полпред Путина в ГД оценил сроки формирования нового правительства
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РИА Новости

Полпред Путина в ГД оценил сроки формирования нового правительства

16:59 15.01.2020 (обновлено: 17:09 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Если отставка правительства России была подготовлена, формирование нового кабмина займет немного времени, заявил РИА Новости полномочный представитель президента РФ в Думе Гарри Минх.
Дмитрий Медведев ранее в среду заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства
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"Если все подготовлено, то это (формирование нового правительства) занимает... помните, прошли выборы президента - правительство ушло в отставку, и, по сути, на следующий день все было сформировано", - сказал Минх.
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Отставка правительства РоссииГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
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