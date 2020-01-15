Полпред Путина в ГД оценил сроки формирования нового правительства

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Если отставка правительства России была подготовлена, формирование нового кабмина займет немного времени, заявил РИА Новости полномочный представитель президента РФ в Думе Гарри Минх.
Дмитрий Медведев ранее в среду заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
"Если все подготовлено, то это (формирование нового правительства) занимает... помните, прошли выборы президента - правительство ушло в отставку, и, по сути, на следующий день все было сформировано", - сказал Минх.