В ОП назвали минусы планируемого роста экономической деятельности

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Планируемый рост экономической деятельности в стране может повлечь усиление негативного влияния на экологию, что негативно скажется на выполнении национальных целей развития, достигнуть целевых показателей нацпроекта "Экология" возможно только при применении инновационных решений, сообщила председатель Комиссии Планируемый рост экономической деятельности в стране может повлечь усиление негативного влияния на экологию, что негативно скажется на выполнении национальных целей развития, достигнуть целевых показателей нацпроекта "Экология" возможно только при применении инновационных решений, сообщила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева.

"Планируемый рост экономической деятельности в стране может повлечь усиление негативного влияния на экологию. Последствия изменения климата, а также загрязнение окружающей среды оказывают значительное влияние на состояние здоровья граждан, что может негативно сказаться на выполнении национальных целей развития, особенно по увеличению продолжительности жизни и устойчивому росту численности населения", - рассказала Дударева.

В связи с этим, по словам Дударевой, значимость работы по решению экологических проблем возрастает.

"Мы должны перейти в режим экономии ресурсов, поменять парадигму потребления. Нам нужно учитывать, что ресурсы планеты исчерпаемы. Наступил тот рубеж, когда надо задумываться: копать еще глубже, чтобы раздобыть новые ресурсы, или действовать по принципу ресурсосбережения", - отметила Дударева.

Цикличная экономика, по мнению члена ОП РФ, должна запустить в переработку все, что возможно для повторного применения. Для этого следует применять самые эффективные технологические решения. Общество должно прийти к понятию продуктивности, следуя принципам ресурсосбережения. Необходим технологический прорыв в экологии.