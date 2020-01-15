В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его словам, во время встречи Путин "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки".
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"То, что Путин знал детали газовых вопросов, — лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит", — сказал топ-менеджер украинской компании в интервью изданию "Гордон".
Витренко признался, что впервые общался с российским лидером.
"Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным", — поделился он впечатлениями.
Кроме того, Витренко заявил, что российская сторона была "до последнего против" транзита через Украину. По его мнению, Москва якобы стремилась помешать Киеву получать от этого доход.
В "Нафтогазе" рассчитывали, что в случае неподписания газового контракта Киев продолжил бы забирать зарубежные активы "Газпрома" в счет погашения долга.
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В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. "Газпром", со своей стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
С начала года Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите.