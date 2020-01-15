Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T17:58+0300
https://ria.ru/20200115/1563458623.html
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
https://cdn21.img.ria.ru/images/156267/79/1562677964_0:0:3132:1761_1036x0_80_0_0_fcb4164fcbdc2103f9948bf74446b3c7.jpg
РИА Новости

В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

16:55 15.01.2020 (обновлено: 17:58 15.01.2020)
312171
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его словам, во время встречи Путин "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки".
Газоизмерительная станция
31 декабря 2019, 01:18
В "Нафтогазе" оценили значение соглашений по газу для Украины
"То, что Путин знал детали газовых вопросов, — лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Мое впечатление о президенте России: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит", — сказал топ-менеджер украинской компании в интервью изданию "Гордон".
Витренко признался, что впервые общался с российским лидером.

"Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным", — поделился он впечатлениями.

Кроме того, Витренко заявил, что российская сторона была "до последнего против" транзита через Украину. По его мнению, Москва якобы стремилась помешать Киеву получать от этого доход.
В "Нафтогазе" рассчитывали, что в случае неподписания газового контракта Киев продолжил бы забирать зарубежные активы "Газпрома" в счет погашения долга.
Газодобывающее предприятие компании «Укргаздобыча» во Львовской области
23 декабря 2019, 23:50
Глава "Нафтогаза" допустил "риски" из-за соглашения с Россией по газу
В конце декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт. Срок действия документа — пять лет. За это время Украина рассчитывает получить более семи миллиардов долларов. В первый год планируется прокачать 65 миллиардов кубометров топлива, в следующие четыре года — по 40 миллиардов.
Одним из ключевых условий для продолжения транзита российского голубого топлива в Европу через украинскую территорию был переход Киева на европейские правила управления газотранспортной системой. "Газпром", со своей стороны, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
С начала года Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
4 января, 11:07
В "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому" после соглашения
234557201039137
Обсудить 17
Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Глубокое владение Путиным всеми деталями любых государственных вопросов только свидетельствует о том, что его оппоненты и в подмётку ему не годятся.
15 января, 17:25
Владимир Белогорский
476701023
Вам тоже далеко до уровня Президента. К сожалению.
15 января, 17:41
Владимир Белогорский
159941014
Рекомендуем
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства России
Эксперт прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Аплодисменты и шок. Что творилось в зале, пока выступал Путин
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
Новое правительство. Драмы нет
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал отставку правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
05:46В Роспотребнадзоре рассказали, как не заболеть гриппом и ОРВИ
05:40Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
05:34В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях
05:27Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
05:26Синоптики рассказали, когда в России начинается климатическая весна
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
Лента новостейМолния