Башкирия готова обеспечить младшеклассников бесплатным питанием

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Башкирии готовы с 1 сентября 2020 года ввести бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый класс, ежегодно на это потребуется 500-700 миллионов рублей, рассказал РИА Новости глава региона Радий Хабиров.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что все школьники начальных классов в России должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Он отметил, что такие питание ученики начальных классов в регионах в школах, технически готовых к этому, начнут получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
"Мы уже в республике делали два подхода, чтобы силами нашего бюджета ввести горячее питание. Останавливались, считали деньги… Мы не будем ждать 2023 год, как сказано, мы уже со следующего учебного года это введем. Мы считали, по республике потребуется 500-700 миллионов рублей. Это недешевое удовольствие. У нас с 1 сентября все школы республики будут питаться горячим питанием бесплатно", - сказал Хабиров, уточнив, что это касается учеников с первого по четвертый классы.