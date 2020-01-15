Башкирия готова обеспечить младшеклассников бесплатным питанием

"Мы уже в республике делали два подхода, чтобы силами нашего бюджета ввести горячее питание. Останавливались, считали деньги… Мы не будем ждать 2023 год, как сказано, мы уже со следующего учебного года это введем. Мы считали, по республике потребуется 500-700 миллионов рублей. Это недешевое удовольствие. У нас с 1 сентября все школы республики будут питаться горячим питанием бесплатно", - сказал Хабиров, уточнив, что это касается учеников с первого по четвертый классы.