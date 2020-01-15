Толстой прокомментировал отставку правительства

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Решение правительства РФ уйти в отставку не скажется на реализации мер, озвученных президентом Решение правительства РФ уйти в отставку не скажется на реализации мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой

"На динамике реализации послания, я практически на 100% уверен, что сегодняшние важные перемены не повлияют, потому что послание президента - прямое обращение ко всем ветвям власти, мы все будем работать над тем, чтобы максимально быстро его реализовать", - заявил Толстой журналистам.

По словам Толстого, рабочая группа по реализации послания ведёт свою работу, есть определённые сроки, когда эти законодательные инициативы должны быть представлены. Со своей стороны, Госдума также оперативно подготовит эти проекты, поскольку в озвученных предложениях есть ряд мер, которые должны начать работу уже с 1 января этого года.