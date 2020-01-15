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Здание Дома правительства РФ
Отставка правительства России
2020-01-15T17:09+0300
https://ria.ru/20200115/1563458258.html
Толстой прокомментировал отставку правительства
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РИА Новости

Толстой прокомментировал отставку правительства

16:51 15.01.2020 (обновлено: 17:09 15.01.2020)
92090
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Решение правительства РФ уйти в отставку не скажется на реализации мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"На динамике реализации послания, я практически на 100% уверен, что сегодняшние важные перемены не повлияют, потому что послание президента - прямое обращение ко всем ветвям власти, мы все будем работать над тем, чтобы максимально быстро его реализовать", - заявил Толстой журналистам.
По словам Толстого, рабочая группа по реализации послания ведёт свою работу, есть определённые сроки, когда эти законодательные инициативы должны быть представлены. Со своей стороны, Госдума также оперативно подготовит эти проекты, поскольку в озвученных предложениях есть ряд мер, которые должны начать работу уже с 1 января этого года.
"Что касается правительства, у правительства тоже есть пакет законодательных предложений, и правительство исполняет свои обязанности, соответственно, будет вносить эти предложения в установленном порядке в Госдуму", - добавил он.
Здание правительства РФ
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Отставка правительства РоссииПетр ТолстойГосдума РФПравительство РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Думаю, что члены правительства ушли, чтобы быть назначенными снова, скажем так - с незначительной ротации в одних и тех же лицах. Через месяц увидим, что оно будет примерно так...
15 января, 18:21
Wally Wally
702002
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