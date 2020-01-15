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Эксперты оценили идею закрепить приоритет российской Конституции
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РИА Новости

Эксперты оценили идею закрепить приоритет российской Конституции

16:47 15.01.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМужчина с Конституцией РФ в руках
Мужчина с Конституцией РФ в руках
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Мужчина с Конституцией РФ в руках. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Предложенная президентом РФ Владимиром Путиным поправка закрепить приоритет российской Конституции в российском правовом пространстве не означает ущемления международного права или отказа от предыдущих обязательств Москвы, президент лишь расставил акценты, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Путин в ежегодном послании Федеральному собранию, говоря об изменении конституции, заявил, что международные акты должны действовать только в той части, которые не противоречат Конституции РФ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
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В рамках российской парадигмы действует примат международного права, пояснила доцент РАНХиГС, юрист-международник Кира Сазонова. В американской, например, наоборот - национальное превалирует над международным.
"Но очень важно понимать, что нужно правильно трактовать. Многие, зацепившись за часть 4 статьи 15 Конституции РФ, говорят о том, что все международное право давит на российскую законодательную базу и мы вынуждены подстраиваться под те обязательства, которые мы на себя не брали. Вот это как раз глубочайшее заблуждение. То, что сказал президент, в принципе само по себе уже существует. Его слова не означают ущемления международного права или отказа от наших предыдущих обязательств. Это просто определённая корректировка курса. Так как сейчас очень много лишних трактовок. Он просто расставил некие акценты. Речь идет о том, что нет абстрактного международного права, нет ни одного договора, который был бы подписан всеми странами мира, такого не существует", - сказала РИА Новости Сазонова.
Примат международного права означает, что в случае коллизии между международными обязательствами, которые Россия взяла на себя, и нормами законодательного права Россия выполнит свои обязательства по международным договорам, отметила она.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Все молодые конституции идут по пути России, добавила эксперт, и действуют в соответствие с принципом примата международного права, это логично.
"В той формулировке, которая пока прозвучала, ничего кардинального нового по отношению к Конституции существующей я не вижу. Вопрос в том, как будет сформулировано предложение по статье 15. Будет важно каждое слово. Очевидно, что международное право никуда не денется, так же как и российское. Вопрос, как они будут сосуществовать", - подчеркнула Сазонова.
Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин также отметил, что предложение президента не противоречит нормам международного права.
"Устав ООН основан на принципах суверенного равенства. Все обязательные (решения - ред.) принимаются только с согласия любого государства. В этом суть суверенного равенства – все равны. Поэтому с этой точки зрения все остальные международные договоры тоже основываются на том, что государство добровольно присоединяется. С этой точки зрения противоречия с международным правом нет", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Вчера, 15:46Сказано в эфире
"Системный пакет". Политолог о предложениях Путина по Конституции Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию страны и вынести их на голосование граждан. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин высказал мнение, что президент открыл широкую дискуссию по этим вопросам.
Эксперт не исключил политических спекуляций, но отметил, что к серьезным последствиям они не приведут, потому что ни один договор Россия не нарушила.
"Те, кто с нами поддерживают нормальные отношения, знают нашу позицию, во всех ситуациях мы показываем, что мы свои международные обязательства соблюдаем. Я думаю, что это будет самый сильный аргумент", - подчеркнул он.
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Владимир ПутинООНРоссияПолитика
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