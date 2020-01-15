Эксперты оценили идею закрепить приоритет российской Конституции

"Но очень важно понимать, что нужно правильно трактовать. Многие, зацепившись за часть 4 статьи 15 Конституции РФ, говорят о том, что все международное право давит на российскую законодательную базу и мы вынуждены подстраиваться под те обязательства, которые мы на себя не брали. Вот это как раз глубочайшее заблуждение. То, что сказал президент, в принципе само по себе уже существует. Его слова не означают ущемления международного права или отказа от наших предыдущих обязательств. Это просто определённая корректировка курса. Так как сейчас очень много лишних трактовок. Он просто расставил некие акценты. Речь идет о том, что нет абстрактного международного права, нет ни одного договора, который был бы подписан всеми странами мира, такого не существует", - сказала РИА Новости Сазонова.