На совещании Путина с Медведевым присутствовали члены правительства

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На совещании президента РФ Владимира Путина с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, где премьер объявил об отставке, присутствовали члены кабмина.
"Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами виделись, но так, заочно. Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем довольно подробно обсуждали вопросы, которые были поставлены и сформулированы в послании Федеральному Собранию. Как видите, вопросов очень много. И для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и то, что сейчас было предложено обществу, конечно, нужно многое сделать, в том числе и соответствующим образом организовывать нашу работу", - сказал Путин.