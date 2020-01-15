На совещании Путина с Медведевым присутствовали члены правительства

"Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами виделись, но так, заочно. Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем довольно подробно обсуждали вопросы, которые были поставлены и сформулированы в послании Федеральному Собранию. Как видите, вопросов очень много. И для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и то, что сейчас было предложено обществу, конечно, нужно многое сделать, в том числе и соответствующим образом организовывать нашу работу", - сказал Путин.