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Отставка правительства России
2020-01-15T16:53+0300
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На совещании Путина с Медведевым присутствовали члены правительства
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РИА Новости

На совещании Путина с Медведевым присутствовали члены правительства

16:47 15.01.2020 (обновлено: 16:53 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. На совещании президента РФ Владимира Путина с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, где премьер объявил об отставке, присутствовали члены кабмина.
"Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами виделись, но так, заочно. Мы сейчас с Дмитрием Анатольевичем довольно подробно обсуждали вопросы, которые были поставлены и сформулированы в послании Федеральному Собранию. Как видите, вопросов очень много. И для успешной реализации всего того, что мы планировали раньше, и то, что сейчас было предложено обществу, конечно, нужно многое сделать, в том числе и соответствующим образом организовывать нашу работу", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства
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