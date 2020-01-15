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Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме
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РИА Новости

Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме

16:46 15.01.2020 (обновлено: 17:06 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после отставки кабмина попросил правительство в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового кабинета, также он указал, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства.
"Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев), уважаемые коллеги, я со своей стороны тоже хочу поблагодарить вас за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все получилось, но все никогда не получается в полном объеме. Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас, прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе", - сказал президент.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 16:54
Биография Дмитрия Медведева
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