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Отставка правительства России
2020-01-15T16:59+0300
https://ria.ru/20200115/1563457825.html
Путин предложил Медведеву заняться темами безопасности и обороны
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РИА Новости
Материал дополняется

Путин предложил Медведеву заняться темами безопасности и обороны

16:46 15.01.2020 (обновлено: 16:59 15.01.2020)
15919
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил должность зампредседателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву, отметив, что он всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны.
"Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время - введут должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - заключил глава государства.
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Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Чегоооооооо????
15 января, 16:51
ddeluxo-87
1000201
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