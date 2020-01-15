Путин предложил Медведеву заняться темами безопасности и обороны

"Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время - введут должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - заключил глава государства.