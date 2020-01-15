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Путин будет просить ГД о поддержке для ввода новой должности в Совбезе
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РИА Новости

Путин будет просить ГД о поддержке для ввода новой должности в Совбезе

16:43 15.01.2020 (обновлено: 17:02 15.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если для ввода новой должности в Совбезе для премьера Дмитрия Медведева нужны изменения в закон, то он готов это сделать.
Ранее Путин сообщил, что предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза.
"Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов буду это сделать, в ближайшее время буду просить депутатов также поддержать… надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки", - сказал он.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 16:54
Биография Дмитрия Медведева
13300926
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