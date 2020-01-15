Путин будет просить ГД о поддержке для ввода новой должности в Совбезе

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если для ввода новой должности в Совбезе для премьера Дмитрия Медведева нужны изменения в закон, то он готов это сделать.
Ранее Путин сообщил, что предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза.
"Если потребуется внести изменения в действующий закон, нормативную базу, то готов буду это сделать, в ближайшее время буду просить депутатов также поддержать… надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки", - сказал он.
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