Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза

"Что касается нашей совместной работы с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), мы сейчас говорили… Дмитрий Анатольевич Медведев был и главой государства, президентом РФ, и уже практически 8 лет возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в данной должности в новейшей истории. Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок - это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее", - сказал Путин.