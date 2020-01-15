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Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза
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РИА Новости

Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза

16:36 15.01.2020 (обновлено: 17:42 15.01.2020)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности и предложил ее объявившему об отставке с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву.
Председателем Совбеза является президент РФ.
"Что касается нашей совместной работы с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым), мы сейчас говорили… Дмитрий Анатольевич Медведев был и главой государства, президентом РФ, и уже практически 8 лет возглавляет правительство, наверное, это самый длительный срок пребывания в данной должности в новейшей истории. Мы договорились, что есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный блок, президент, конечно, у нас отвечает за все, но прежде всего президентский блок - это вопросы безопасности, обороноспособности и так далее", - сказал Путин.
Он отметил, что Медведев всегда занимался вопросами повышения обороноспособности и безопасности страны." Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем именно вопросами этого свойства, этой категории, считаю возможным и сделаю в ближайшее время - введут должность заместителя председателя Совета безопасности, а председателем Совета безопасности, как известно, является президент", - заключил глава государства.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Вчера, 16:54
Биография Дмитрия Медведева
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Обсудить 29
Отставка правительства РоссииДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
А просто уволить нельзя?
15 января, 16:45
aatswer
11881028
Ой всё
15 января, 16:37
ХХХромой Хом
47210119
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