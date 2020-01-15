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Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России
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РИА Новости

Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

16:35 15.01.2020 (обновлено: 17:48 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей ЗахаровКроссовер Hyundai Creta на автосалоне в Москве
Кроссовер Hyundai Creta на автосалоне в Москве
© РИА Новости / Алексей Захаров
Кроссовер Hyundai Creta на автосалоне в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Hyundai Creta стал самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на российском рынке в 2019 году, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
В прошлом году россияне купили 71 487 машин этой модели, что на шесть процентов превышает аналогичный показатель в 2018-м.
Затем идут Renault Duster (39 031 автомобиль) и Volkswagen Tiguan (37 242).
Кроме того, в рейтинг вошли KIA Sportage, LADA 4x4, Toyota RAV4, Renault Kaptur, Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq, а также Mitsubishi Outlander.
Покупка автомобиля
30 декабря 2019, 05:18
Эксперты выяснили, сколько россиян могут купить автомобиль
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RenaultHyundai CretaSkodaАвтостатАвтоMitsubishi OutlanderVolkswagen TiguanLadaKia SportageRenault DusterРоссия
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