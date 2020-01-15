Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Hyundai Creta стал самым продаваемым автомобилем сегмента SUV на российском рынке в 2019 году, выяснили эксперты аналитического агентства "Автостат".
В прошлом году россияне купили 71 487 машин этой модели, что на шесть процентов превышает аналогичный показатель в 2018-м.
Затем идут Renault Duster (39 031 автомобиль) и Volkswagen Tiguan (37 242).
Кроме того, в рейтинг вошли KIA Sportage, LADA 4x4, Toyota RAV4, Renault Kaptur, Nissan Qashqai, Skoda Kodiaq, а также Mitsubishi Outlander.
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