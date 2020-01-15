Зеленский заявил Меркель, что доволен новым контрактом по транзиту

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что доволен заключением нового контракта на транзит российского газа в ЕС, и поблагодарил ФРГ за посредничество.
"Владимир Зеленский отметил, что доволен достигнутым компромиссом и заключением нового контракта, и поблагодарил Германию за посредничество", - сообщила в среду пресс-служба офиса украинского президента.
По данным пресс-службы, Меркель в свою очередь отметила, "что следующей задачей является обеспечение увеличения инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности".
Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.
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Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. К отопительному сезону 2019-2020 годов Украина, таким образом, накопила в своих ПХГ порядка 21,7 миллиарда кубов газа. По данным на 13 января 2020 года этот объем уже сократился до 18,013 миллиарда кубометров.