Глава Якутии оценил расходы на решение проблемы аварийных школ

"Уверен, что программа у нас будет продолжаться и по строительству детских садов, и по строительству школ. В особенности, по школам у нас есть проблемы - это аварийные школы, их у нас свыше 50. И есть проблема с переполненностью школ города Якутска… По нашим скромным подсчетам, на решение проблем по школам в целом понадобится с привлечением всех источников порядка 40-50 миллиардов рублей", - сказал Николаев.