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Республика Саха (Якутия)
2020-01-15T16:26+0300
https://ria.ru/20200115/1563456528.html
Глава Якутии оценил расходы на решение проблемы аварийных школ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156031/06/1560310678_0:169:3071:1896_1036x0_80_0_0_e6c8171fecc1374199ac563e8cc9bc21.jpg
РИА Новости

Глава Якутии оценил расходы на решение проблемы аварийных школ

16:26 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Для решения проблем с переполненными и аварийными школами Якутии, по предварительным подсчетам, потребуется около 40-50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава региона Айсен Николаев.
"Уверен, что программа у нас будет продолжаться и по строительству детских садов, и по строительству школ. В особенности, по школам у нас есть проблемы - это аварийные школы, их у нас свыше 50. И есть проблема с переполненностью школ города Якутска… По нашим скромным подсчетам, на решение проблем по школам в целом понадобится с привлечением всех источников порядка 40-50 миллиардов рублей", - сказал Николаев.
Глава Якутии отметил, что в регионе наблюдается достаточно высокое превышение рождаемости над смертностью.
"У нас один из самых высоких показателей по индексу рождаемости. Вместе с тем проблемы, которые есть у страны, у нас тоже есть. Мы видим, что сокращается этот индекс, количество новорожденных падает", - отметил Николаев.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЯкутияОбщество
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