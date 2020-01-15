Глава Якутии оценил расходы на решение проблемы аварийных школ

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Для решения проблем с переполненными и аварийными школами Якутии, по предварительным подсчетам, потребуется около 40-50 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава региона Айсен Николаев.
"Уверен, что программа у нас будет продолжаться и по строительству детских садов, и по строительству школ. В особенности, по школам у нас есть проблемы - это аварийные школы, их у нас свыше 50. И есть проблема с переполненностью школ города Якутска… По нашим скромным подсчетам, на решение проблем по школам в целом понадобится с привлечением всех источников порядка 40-50 миллиардов рублей", - сказал Николаев.
Глава Якутии отметил, что в регионе наблюдается достаточно высокое превышение рождаемости над смертностью.
"У нас один из самых высоких показателей по индексу рождаемости. Вместе с тем проблемы, которые есть у страны, у нас тоже есть. Мы видим, что сокращается этот индекс, количество новорожденных падает", - отметил Николаев.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, заявил, что существующие сейчас негативные прогнозы по демографии в стране настораживают, и призвал обеспечить рост показателя рождаемости к середине десятилетия. Он отметил, что суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. В 2024 году он должен вырасти до 1,7.