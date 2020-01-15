Минск настаивает на инциденте с нефтью в тарифе на транзит из РФ

МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Новый тариф на транзит российской нефти по территории Новый тариф на транзит российской нефти по территории Белоруссии должен учитывать "историю с "грязной" нефтью", а если белорусская и российская стороны не придут к согласию, тариф вырастет примерно на 6% в соответствии с имеющейся методикой, сообщил в среду в Мозыре (Гомельская область Белоруссии) главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (оператор магистрального нефтепровода "Дружба" на территории Белоруссии) Андрей Вериго.

В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля.

Как сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на слова Вериго, на переговоры по новому тарифу на транзит оказывает "история с "грязной" нефтью". "Мы недополучили выручку по результатам 2019 года (из-за приостановки транзита – ред.). Размер недополученной выручки определен. Стороны признают, что эта недополученная выручка должна лечь в увеличение тарифа и компенсацию по результатам 2020 года", - сказал Вериго. По его мнению, это должно обеспечить полную компенсацию выпавших доходов. "Мы сегодня с "Транснефтью" уже имеем подписанный протокол об определении переменной прибыли для размера компенсации", - отметил главный инженер.

По его словам, если не удастся прийти к договоренности о новом тарифе, задействуется протокол, предусматривающий рост тарифа на 6% согласно имеющейся методике.

Отвечая на вопрос, включает ли тариф на транзит российской нефти, предлагаемый Минском, введенный с 2020 года в Белоруссии экологический налог на транзит нефти, главный инженер ответил отрицательно. По его словам, указ о введении экологического налога был разработан еще в феврале прошлого года.

Белоруссия и РФ обсуждают новые тарифы на транзит нефти, в понедельник прошли соответствующие переговоры. В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии РИА Новости сообщили, что договоренностей о повышении тарифов на транзит российской нефти через территорию республики в понедельник достичь не удалось, а переговоры продолжатся в ближайшее время. Заместитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин отметил по итогам переговоров, что окончательные решения по тарифу на транзит российской нефти через Белоруссию будут приняты в январе.